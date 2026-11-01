از تراشکاری در صنایع موشکی تا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - این فرد که سال‌ها در حوزه آهن و فولاد فعالیت داشت و در صنایع موشکی و پهپادی به‌عنوان نیرویی ماهر و قابل‌اعتماد شناخته می‌شد، در جریان جنگ با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی ارتباط گرفت و اطلاعات مربوط به قطعات و مراکز تولیدی را از طریق تلگرام در اختیار دشمن قرار داد.

در پی انتقال این اطلاعات، یکی از مراکز تولید صنایع موشکی و پهپادی هدف حمله قرار گرفت؛ اما سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه این جاسوس را شناسایی و دستگیر کردند. پرونده او در چارچوب قانون تشدید مجازات جاسوسی در حال رسیدگی است؛ قانونی که مجازات‌هایی از جمله مصادره اموال و اعدام را پیش‌بینی کرده است.