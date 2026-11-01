باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل هواشناسی استان لرستان با اشاره به فعالیت سامانه بارشی و بارندگی‌های ثبت‌شده در نقاط مختلف استان اظهار داشت: بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی و باران‌سنجی، از ساعت ۳ بامداد تا ساعت ۱۵ روز ۱۰ آبان ۱۴۰۵، میانگین بارندگی در سطح استان به ۶.۳ میلی‌متر رسید.

وی افزود: در این مدت، شهرستان رومشکان با ثبت ۱۵.۲ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را در میان ایستگاه‌های گزارش‌شده به خود اختصاص داد. همچنین ایستگاه کوهدشت با ۱۳.۶ میلی‌متر، خرم‌آباد با ۸ میلی‌متر و پل‌دختر با ۶.۸ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی لرستان با تشریح میزان بارندگی در سایر مناطق استان بیان کرد: در این بازه زمانی، میزان بارش ثبت‌شده در نورآباد ۳.۱، بروجرد ۲، دورود ۱.۶، الیگودرز ۱.۶، الشتر ۷.۵ و ازنا ۰.۴ میلی‌متر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در ایستگاه‌های باران‌سنجی استان، سراب دوره ۱۰.۲، معمولان ۷، ایمان‌آباد ۸.۲، سیلاخور ۲.۵، سپیددشت ۳.۵، ریمله ۹.۹ و شول‌آباد ۵.۵ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان با اشاره به اهمیت پایش مستمر فعالیت سامانه‌های بارشی، بر ضرورت توجه شهروندان به اطلاعیه‌ها و هشدار‌های هواشناسی تأکید کرد.