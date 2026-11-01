مدیرکل هواشناسی لرستان از ثبت میانگین ۶.۳ میلی‌متر بارندگی در سطح استان طی ۱۵ ساعت گذشته خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مدیرکل هواشناسی استان لرستان با اشاره به فعالیت سامانه بارشی و بارندگی‌های ثبت‌شده در نقاط مختلف استان اظهار داشت: بر اساس اطلاعات ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی و باران‌سنجی، از ساعت ۳ بامداد تا ساعت ۱۵ روز ۱۰ آبان ۱۴۰۵، میانگین بارندگی در سطح استان به ۶.۳ میلی‌متر رسید.

وی افزود: در این مدت، شهرستان رومشکان با ثبت ۱۵.۲ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را در میان ایستگاه‌های گزارش‌شده به خود اختصاص داد. همچنین ایستگاه کوهدشت با ۱۳.۶ میلی‌متر، خرم‌آباد با ۸ میلی‌متر و پل‌دختر با ۶.۸ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

مدیرکل هواشناسی لرستان با تشریح میزان بارندگی در سایر مناطق استان بیان کرد: در این بازه زمانی، میزان بارش ثبت‌شده در نورآباد ۳.۱، بروجرد ۲، دورود ۱.۶، الیگودرز ۱.۶، الشتر ۷.۵ و ازنا ۰.۴ میلی‌متر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در ایستگاه‌های باران‌سنجی استان، سراب دوره ۱۰.۲، معمولان ۷، ایمان‌آباد ۸.۲، سیلاخور ۲.۵، سپیددشت ۳.۵، ریمله ۹.۹ و شول‌آباد ۵.۵ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان در پایان با اشاره به اهمیت پایش مستمر فعالیت سامانه‌های بارشی، بر ضرورت توجه شهروندان به اطلاعیه‌ها و هشدار‌های هواشناسی تأکید کرد.

برچسب ها: بارش باران ، لرستان
خبرهای مرتبط
کاهش ۴۸ درصدی بارندگی‌های لرستان
هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای آسمان لرستان صادر شد
هوای لرستان بارانی می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نان مردم در شرایط بحرانی هم باید تأمین شود؛ آمادگی ۴۰ درصد نانوایی‌های لرستان برای قطعی برق
زاگرس فارمد بروجرد؛ گامی بلند در مسیر خودکفایی دارویی کشور/ صادرات ۴۰ درصد محصولات به کشور‌های حوزه خلیج فارس
ریزش کوه محور روستایی کاکلستان به بزنوید الیگودرز را مسدود کرد
رومشکان با ثبت ۱۵.۲ میلی‌متر بارندگی، پربارش‌ترین نقطه لرستان در ۱۵ ساعت گذشته شد
کوهدشت در موج ۲۴۶ حماسه خیابان؛ حضور مردم در حمایت از وطن و همبستگی ملی + فیلم
طلای سرخ در کمین زمین‌های شیب‌دار لرستان؛ زرشک، امید تازه کشاورزی در مناطق کم‌آب
ضیافت باران پاییزی در رومشکان؛ شهرستان در آغوش باران جان تازه گرفت + فیلم
آخرین اخبار
کوهدشت در موج ۲۴۶ حماسه خیابان؛ حضور مردم در حمایت از وطن و همبستگی ملی + فیلم
رومشکان با ثبت ۱۵.۲ میلی‌متر بارندگی، پربارش‌ترین نقطه لرستان در ۱۵ ساعت گذشته شد
طلای سرخ در کمین زمین‌های شیب‌دار لرستان؛ زرشک، امید تازه کشاورزی در مناطق کم‌آب
ضیافت باران پاییزی در رومشکان؛ شهرستان در آغوش باران جان تازه گرفت + فیلم
نان مردم در شرایط بحرانی هم باید تأمین شود؛ آمادگی ۴۰ درصد نانوایی‌های لرستان برای قطعی برق
زاگرس فارمد بروجرد؛ گامی بلند در مسیر خودکفایی دارویی کشور/ صادرات ۴۰ درصد محصولات به کشور‌های حوزه خلیج فارس
ریزش کوه محور روستایی کاکلستان به بزنوید الیگودرز را مسدود کرد
اجرای ۷۰۰ برنامه بسیج دانش‌آموزی در لرستان؛ اعزام ۴ هزار دانش‌آموز به راهیان نور
صادرات ۷۳ میلیون دلاری لرستان به ۲۱ کشور جهان