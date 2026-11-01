باشگاه خبرنگاران جوان- قدرت اله سیف معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به انتشار اخبار و مطالبی درباره این حادثه در فضای مجازی اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد منشأ این اتفاق، اختلافات شخصی میان دو نفر بوده و موضوع هیچ ارتباطی با مدرسه یا فعالیت‌های آموزشی نداشته و ندارد.

وی افزود: در جریان این اختلاف، درگیری میان دو نفر شکل گرفت و از سلاح ساچمه‌ای (اسلحه بادی) استفاده شده است. با اطلاع از وقوع حادثه، مأموران انتظامی در محل حاضر شدند و پس از بررسی ابعاد موضوع، هر دو فرد دخیل در درگیری را شناسایی و بازداشت کردند و کسی در این حادثه صدمه‌ای ندیده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تأکید بر اینکه موضوع از سوی مراجع انتظامی و مسئول در حال پیگیری است، تصریح کرد: محل وقوع حادثه در نزدیکی یک مدرسه قرار دارد، اما این موضوع نباید موجب برداشت نادرست درباره ارتباط حادثه با مدرسه و محیط آموزشی شود؛ چراکه درگیری صرفاً ناشی از اختلاف شخصی دو نفر بوده است.

سیف با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره حوادث، از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند و از انتشار شایعات و اطلاعات تأییدنشده در فضای مجازی بپرهیزند.

وی تاکید کرد: با بازداشت هر دو فرد دخیل در حادثه، موضوع برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفته است.

منبع: اداره‌کل رابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز