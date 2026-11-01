مردم شهرستان کوهدشت در موج ۲۴۶ حماسه خیابان، با حضور در صحنه و اعلام حمایت از وطن، جلوه‌ای از همبستگی و همراهی خود را به نمایش گذاشتند؛ حضوری که در قالب این حرکت مردمی، بر اهمیت اتحاد، انسجام ملی و دفاع از تمامیت ارضی کشور تأکید دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - کوهدشت بار دیگر در موج ۲۴۶ حماسه خیابان، شاهد اعلام حضور و همراهی مردم در حمایت از وطن بود؛ حرکتی که عنوان آن بر همبستگی ملی و پایبندی به سرزمین ایران تأکید دارد.

در این موج از حماسه خیابان، مردم کوهدشت با اعلام حمایت از ایران، پیام اتحاد و همدلی خود را منعکس کردند و بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی در برابر تهدیدهای خارجی تأکید داشتند.

حضور مردم در چنین برنامه‌هایی، بازتاب‌دهنده اهمیت مشارکت اجتماعی و نقش همبستگی عمومی در تقویت فضای همدلی و وحدت ملی است؛ موضوعی که در شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی، مورد توجه افکار عمومی قرار دارد.

کوهدشت، به‌عنوان یکی از شهرستان‌های استان لرستان، در این حرکت با عنوان «پای کار وطن»، بار دیگر نام خود را در موج ۲۴۶ حماسه خیابان مطرح کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تجمع ، لرستان
خبرهای مرتبط
اجتماع پر شور مردم خرم‌آباد در حمایت از عملیات غرور آفرین بشارت فتح + فیلم
حضور گسترده و شبانه مردم خرم‌آباد در عزای رهبر شهید + فیلم
تجمع مردم لرستان در حمایت از عملیات بشارت فتح برگزار می شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نان مردم در شرایط بحرانی هم باید تأمین شود؛ آمادگی ۴۰ درصد نانوایی‌های لرستان برای قطعی برق
زاگرس فارمد بروجرد؛ گامی بلند در مسیر خودکفایی دارویی کشور/ صادرات ۴۰ درصد محصولات به کشور‌های حوزه خلیج فارس
ریزش کوه محور روستایی کاکلستان به بزنوید الیگودرز را مسدود کرد
رومشکان با ثبت ۱۵.۲ میلی‌متر بارندگی، پربارش‌ترین نقطه لرستان در ۱۵ ساعت گذشته شد
کوهدشت در موج ۲۴۶ حماسه خیابان؛ حضور مردم در حمایت از وطن و همبستگی ملی + فیلم
طلای سرخ در کمین زمین‌های شیب‌دار لرستان؛ زرشک، امید تازه کشاورزی در مناطق کم‌آب
ضیافت باران پاییزی در رومشکان؛ شهرستان در آغوش باران جان تازه گرفت + فیلم
آخرین اخبار
کوهدشت در موج ۲۴۶ حماسه خیابان؛ حضور مردم در حمایت از وطن و همبستگی ملی + فیلم
رومشکان با ثبت ۱۵.۲ میلی‌متر بارندگی، پربارش‌ترین نقطه لرستان در ۱۵ ساعت گذشته شد
طلای سرخ در کمین زمین‌های شیب‌دار لرستان؛ زرشک، امید تازه کشاورزی در مناطق کم‌آب
ضیافت باران پاییزی در رومشکان؛ شهرستان در آغوش باران جان تازه گرفت + فیلم
نان مردم در شرایط بحرانی هم باید تأمین شود؛ آمادگی ۴۰ درصد نانوایی‌های لرستان برای قطعی برق
زاگرس فارمد بروجرد؛ گامی بلند در مسیر خودکفایی دارویی کشور/ صادرات ۴۰ درصد محصولات به کشور‌های حوزه خلیج فارس
ریزش کوه محور روستایی کاکلستان به بزنوید الیگودرز را مسدود کرد
اجرای ۷۰۰ برنامه بسیج دانش‌آموزی در لرستان؛ اعزام ۴ هزار دانش‌آموز به راهیان نور
صادرات ۷۳ میلیون دلاری لرستان به ۲۱ کشور جهان