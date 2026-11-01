کوهدشت در موج ۲۴۶ حماسه خیابان؛ حضور مردم در حمایت از وطن و همبستگی ملی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کوهدشت بار دیگر در موج ۲۴۶ حماسه خیابان، شاهد اعلام حضور و همراهی مردم در حمایت از وطن بود؛ حرکتی که عنوان آن بر همبستگی ملی و پایبندی به سرزمین ایران تأکید دارد.

در این موج از حماسه خیابان، مردم کوهدشت با اعلام حمایت از ایران، پیام اتحاد و همدلی خود را منعکس کردند و بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی در برابر تهدیدهای خارجی تأکید داشتند.

حضور مردم در چنین برنامه‌هایی، بازتاب‌دهنده اهمیت مشارکت اجتماعی و نقش همبستگی عمومی در تقویت فضای همدلی و وحدت ملی است؛ موضوعی که در شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی، مورد توجه افکار عمومی قرار دارد.

کوهدشت، به‌عنوان یکی از شهرستان‌های استان لرستان، در این حرکت با عنوان «پای کار وطن»، بار دیگر نام خود را در موج ۲۴۶ حماسه خیابان مطرح کرد.