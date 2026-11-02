باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- احسان سیفی مدیر مجموعه صنایع دستی در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به نوآوری به‌کاررفته در طراحی و تولید آباژورهای هوشمند اظهار کرد: برای نخستین بار توانسته‌ایم هنر‌های اصیل و متنوع اصفهان را با عناصر هنری و فرهنگی کشور‌های هدف صادراتی تلفیق کنیم و محصولی متفاوت با قابلیت عرضه در بازار‌های جهانی به تولید برسانیم. در این طرح، ظرفیت اجرای تمامی هنر‌های صنایع دستی اصفهان روی زیرساخت طراحی‌شده فراهم شده و امکان شخصی‌سازی محصولات متناسب با سلیقه و فرهنگ کشور‌های مقصد وجود دارد.

وی با بیان اینکه طرح این محصول برای نخستین بار به ثبت ملی رسیده است، افزود: یکی از ویژگی‌های شاخص این نوآوری، قابلیت تلفیق هنر‌های ایرانی با مؤلفه‌های فرهنگی کشور‌های هدف است. برای نمونه، در طراحی محصولات ویژه بازار چین، از المان‌های هنری و فرهنگی این کشور استفاده کرده‌ایم که با استقبال خوبی مواجه شده است.

مدیر مجموعه صنایع دستی با تأکید بر رویکرد فناورانه این محصول تصریح کرد: در کنار حفظ اصالت هنر‌های دستی، از فناوری‌های نوین نیز بهره گرفته‌ایم. آباژور‌های تولیدشده به سامانه تأمین انرژی مجهز هستند که با استفاده از باتری قابل شارژ، امکان روشنایی تا سه ساعت را در زمان قطع برق فراهم می‌کنند. همچنین برد الکترونیکی این محصول با همکاری یک گروه دانش‌بنیان طراحی شده و قابلیت کنترل صوتی، روشن و خاموش کردن از طریق فرمان صوتی و ریموت کنترل را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

سیفی با اشاره به دستاورد‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی این طرح خاطرنشان کرد: اجرای این ایده تاکنون زمینه اشتغال مستقیم ۵۰ نفر را فراهم کرده است. همچنین در نخستین مرحله فعالیت صادراتی، موفق به ارزآوری ۱۰ هزار دلاری شده‌ایم؛ رقمی که در مقایسه با ظرفیت‌های موجود، تنها نقطه آغاز مسیر توسعه این محصول در بازار‌های بین‌المللی است.

وی ادامه داد: هدف اصلی ما از طراحی و تولید این آباژورها، حرکت به سمت صادرات‌محور کردن صنایع دستی و ایجاد ارزش افزوده از طریق پیوند هنر سنتی با فناوری‌های روز است. تلاش داریم با توسعه این طرح و عبور از محدودیت‌ها و شرایط دشوار اقتصادی، زمینه حضور گسترده‌تر محصولات ایرانی را در بازار کشور‌های هدف، از جمله چین، فراهم کنیم.

سیفی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت از نوآوری در حوزه صنایع دستی، توسعه زیرساخت‌های تولید و تقویت مسیر‌های صادراتی، این طرح بتواند علاوه بر ارزآوری بیشتر، الگویی موفق از پیوند هنر، فناوری، کارآفرینی و اشتغال‌زایی در کشور باشد.