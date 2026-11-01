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وقتی برد موشکی ایران دیگر مرز جغرافیایی نمی‌شناسد + فیلم

فرمان فرمانده کل قوا برای پاسخ فوری و بدون محدودیت جغرافیایی، معادلات بازدارندگی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اقتدار موشکی ایران که طی سال‌ها با تلاش دانشمندان و متخصصان دفاعی کشور شکل گرفته، در میدان نبرد با موشک‌های نقطه‌زن، عبور از سامانه‌های پدافندی پیشرفته و وارد کردن خسارت به دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به نمایش درآمده است. اکنون با به‌روزرسانی بانک اهداف و تأکید بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی، دامنه بازدارندگی ایران فراتر از منطقه گسترش یافته است.

آمریکا دست‌کم ۱۲۸ پایگاه و مرکز نظامی در ۵۱ کشور جهان دارد؛ از پایگاه‌های سنتکام در غرب آسیا تا مراکز نظامی در اروپا، آفریقا و شرق آسیا. این گستردگی جغرافیایی در شرایطی اهمیت پیدا می‌کند که فرمان جدید فرمانده کل قوا، پاسخ به هرگونه تجاوز را به محدوده جغرافیایی خاصی محدود نمی‌کند و پایگاه‌های متجاوزان در هر نقطه جهان در بانک اهداف نیرو‌های مسلح ایران قرار می‌گیرند.

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