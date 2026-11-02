باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نسیم عرب‌امیری یکی از نویسندگان سریال «نسخه آزمایشی» درباره ایده این سریال که درباره ربات‌های انسان‌نما و خانواده مبتنی بر هوش مصنوعی است، گفت: در زمان جنگ ۱۲ روزه آقای محمدی تماس گرفت و گفت که سیمافیلم مشتاق است کاری در زمینه کمدی و طنز انجام دهد. من نیز آن موقع طرحی با موضوع هوش مصنوعی نوشتم. اینکه قرار است خانواده‌ای در معرض هوش مصنوعی قرار گیرد.

عرب‌امیری ادامه داد: در وهله اول این ربات‌ها الگو‌های شبیه‌سازی شده هستند. بعد مخترعی تصمیم می‌گیرد خانواده‌ای را در کنار این ربات‌ها قرار دهد؛ آن هم با وعده اجاره خانه با مبلغ ماهی یک میلیون تومان! برایم جالب بود با توجه به افزایش حضور و سرعت استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی، اگر همسایه ما یک خانواده هوش مصنوعی باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ ما این ایده را مطرح کردیم که خوشبختانه مورد پذیرش سیمافیلم قرار گرفت.

نویسنده سریال «نسخه آزمایشی» در پاسخ به این سوال که چکار کردید در مرحله اجرا این سریال شبیه سریال‌های آدم فضایی مثل «مسافران» نشود، افزود: من سریال ۳rd Rock from the Sun را دیده بودم. آن سریال راجع به آدم فضایی‌هایی بود که به زمین می‌آمدند و تحت تاثیر قرار می‌گرفتند. با این حال، ایده سریال ما متفاوت است. البته سریال «مسافران» هم از این سریال خارجی اقتباس شده بود.

وی با بیان اینکه ما به عنوان گروه نویسنده حرکات این ربات‌ها را طبیعی دیده بودیم، که به مرور شاهد رفتار‌های عادی آنها همانند انسان‌ها خواهیم شد، اظهار کرد: موضوع اصلی این است که هوش مصنوعی علم است، اما هنوز وجود آدم فضایی به اثبات نرسیده و ممکن است خرافات باشد. با این حال، در زمینه هوش مصنوعی به جرات می‌توانم بگویم که اولین‌بار است چنین سریالی ساخته شده و در کشور‌های خارجی نمونه آن وجود نداشته است.

عرب‌امیری با اشاره به اینکه اکنون در کشور‌های خارجی صحبت از هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نمایی می‌شود، که در حوزه‌های خدماتی، درمانی و... به انسان کمک می‌کنند، خاطرنشان کرد: بنابراین دیری نمی‌گذرد که شاهد همسایه هوش مصنوعی خواهیم بود.