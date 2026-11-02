باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از یک منبع آمریکایی و یک منبع صهیونیست گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه تماس تلفنی صریحی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره مذاکرات با ایران و زمان‌بندی احتمالی ازسرگیری جنگ برقرار کرد.

به گفته این منابع، نتانیاهو ترامپ را تحت فشار قرار داده است تا بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه، حمله به ایران را از سر بگیرد. در عین حال ادعا شده که ترامپ فعلاً می‌خواهد به مذاکرات فرصت بیشتری بدهد؛ رویکردی که نگرانی نتانیاهو را برانگیخته است.

منبع صهیونیست این تماس را «سخت» توصیف کرد و منبع آمریکایی گفت گفت‌و‌گو‌ها «صریح» بوده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال نخستین رسانه‌ای بود که از تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو خبر داد، اما جزئیاتی از محتوای گفت‌و‌گو منتشر نکرده بود.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که میانجی‌گران قطری امروز (یکشنبه) برای سومین روز متوالی با هیئت ایرانی دیدار کردند تا زمینه پایان جنگ را فراهم کنند.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران عصر امروز اعلام کرد که هنوز توافقی حاصل نشده است و تأکید کرد دستیابی به توافق به نحوه پاسخ آمریکا به پرسش‌های ایران بستگی دارد. او گفت: «ما در این زمینه تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم و امیدواریم طرف مقابل نیز به اندازه کافی عقلانیت نشان دهد تا دیپلماسی را به مسیر‌های دیگر ترجیح دهد.»

منبع: آکسیوس