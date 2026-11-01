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جنگ ترامپ و کوچک‌تر شدن سفره خانوار‌های آمریکایی + فیلم

جنگ آمریکا علیه ایران، با تشدید بحران انرژی و افزایش هزینه‌های زندگی، وعده‌های اقتصادی ترامپ را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دونالد ترامپ با وعده کاهش قیمت بنزین، مواد غذایی و مسکن به قدرت رسید، اما جنگ علیه ایران شرایط اقتصادی متفاوتی برای خانوارهای آمریکایی رقم زده است. افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و نرخ وام مسکن، قدرت خرید مردم را کاهش داده و نارضایتی از تصمیمات اقتصادی و نظامی دولت ترامپ را افزایش داده است؛ تا جایی که بحران معیشت به یکی از عوامل مهم تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان آمریکایی تبدیل شده است.

پیامدهای بحران انرژی به آمریکا محدود نمانده و بازارهای مالی و اقتصاد اروپا را نیز تحت فشار قرار داده است. اتحادیه اروپا در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ ماهانه ۲۷.۶ میلیارد یورو برای واردات نفت هزینه کرده که ۵۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. همچنین هزینه واردات جهانی گاز طبیعی مایع به دست‌کم ۲۵۶ میلیارد دلار رسیده؛ ۳۹ میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی پیش از جنگ علیه ایران.

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