باشگاه خبرنگاران جوان-مجید فرهزاد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری، با اشاره به شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و کشف ۳۳ دستگاه غیرمجاز ماینر، اظهار کرد: با رصد و پایش شبانه‌روزی و همکاری نیرو‌های انتظامی، ۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۲ مرکز با پوشش فعالیت صنعتی و ۱۹ دستگاه دیگر از ۷ مرکز با پوشش فعالیت خانگی شناسایی و ضبط شد.

وی افزود: توان مصرفی این تعداد ماینر در مجموع ۱۱۵.۵ کیلووات برآورد شده است که معادل مصرف برق ۱۸۵ واحد مسکونی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه استفاده از برق برای استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها حقوق عمومی را تضییع می‌کند، گفت: این اقدام موجب ناپایداری شبکه برق و آسیب‌دیدگی لوازم برقی منازل همجوار نیز می‌شود.

فرهزاد تأکید کرد: مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با استفاده از روش‌های نوین و با هدف جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از انرژی برق، کاهش بار تحمیلی به شبکه و حفظ پایداری برق مشترکان با جدیت ادامه خواهد داشت.