در حالی که درگیری‌های سیاسی در رژیم صهیونیستی بر سر نتایج انتخابات ادامه دارد، آیزنکوت نتانیاهو را به تلاش برای بی‌اعتبارسازی نتایج متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گادی آیزنکوت، رئیس ائتلاف مخالفان بنیامین نتانیاهو با اشاره به اظهارات اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره «دزدیده شدن آرا» در انتخابات سه‌شنبه هفته گذشته، گفت که او در تلاشی «نفرت‌انگیز و بدخواهانه» به دنبال «انکار نتایج انتخابات» است.

آیزنکوت گفت: «تنها کسی که می‌داند شکست خورده است، حاضر می‌شود چنین کارزار آشکار بی‌اعتبارسازی را به راه بیندازد».

او در انتها تاکید کرد که کابینه نتانیاهو در این انتخابات نتوانسته اکثریت را به دست آورد و «شکست خورده است».

کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی هفته گذشته اعلام کرد که ائتلاف بنیامین نتانیاهو ۵۳ کرسی، احزاب مخالف ۴۸ کرسی و احزاب عرب ۱۹ کرسی را در انتخابات به دست آورده‌ و هیچ یک موفق به کسب اکثریت مطلق برای تشکیل کابینه نشده‌اند.

در ادامه، بنیامین نتانیاهو مدعی شد که بازیگران خارجی از جمله قطر و ترکیه برای افزایش مشارکت رأی‌دهندگان عرب در انتخابات، پول پرداخت کرده‌اند و اینکه انتخابات از سوی احزاب عربی (که امسال کرسی‌های بیشتری به دست آورده) به سرقت رفته است.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: گادی آیزنکوت ، بنیامین نتانیاهو ، انتخابات کنست
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