باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های غربی پس از تحولات سیاسی و شهادت رهبر انقلاب، روی ایجاد شکاف میان رهبری جدید و نسل جوان، به‌ویژه دانشگاهیان، حساب کرده بودند؛ اما موج نامه‌های دانشجویی و پاسخ رهبر انقلاب، از عزم و احساس مسئولیت این نسل برای ساختن آینده کشور حکایت دارد. پیوند رهبری و ملت نیز فراتر از یک رابطه سیاسی موقت، ریشه در میثاقی تاریخی دارد که با وجود ترور اشخاص متوقف نخواهد شد.

در پیام رهبر انقلاب، علم، ایمان، تهذیب نفس و ابتکار مضاعف به‌عنوان چهار رکن حرکت به سوی قله‌های پیشرفت معرفی شده است. بر اساس آمار ارائه‌شده در متن، شمار دانشمندان ایرانی حاضر در فهرست دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۶ به ۲۶۷۶ نفر رسیده و ایران در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور نیز در میان ۱۶ قدرت برتر جهان قرار گرفته است.