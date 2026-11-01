باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - پیام اطمینان، مدیرعامل یک مجموعه دانش بنیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضرورت توسعه فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان اظهار کرد: سازه‌های فضاکار از جمله فناوری‌های مهندسی هستند که حدود ۶۰ تا ۷۰ سال است در جهان مورد استفاده و توسعه قرار گرفته‌اند. این سازه‌ها به دلیل قابلیت پوشش دهانه‌های بزرگ، در ساخت مجموعه‌هایی مانند ورزشگاه‌ها، سالن‌های صنعتی و سوله‌های بزرگ کاربرد دارند و یکی از مهم‌ترین مزایای آنها کاهش چشمگیر وزن سازه و مصرف مصالح است؛ به‌طوری‌که بسته به نوع طراحی، امکان کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی وزن سازه وجود دارد.

وی با بیان اینکه ایده ورود به این حوزه بر اساس تجربه حضور در بازار‌های بین‌المللی و پیش‌بینی نیاز‌های آینده صنعت ساختمان شکل گرفته است، افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش اهمیت مدیریت مصرف انرژی و ضرورت بهینه‌سازی استفاده از مواد اولیه به‌ویژه فولاد، به این جمع‌بندی رسیدیم که صنعت ساختمان کشور بیش از گذشته به فناوری‌هایی نیاز دارد که بتوانند ضمن حفظ استحکام و کیفیت، مصرف منابع و هزینه‌های ساخت را کاهش دهند. سازه‌های فضاکار یکی از راهکار‌های مؤثر برای پاسخ به این نیاز هستند.

اطمینان ادامه داد: در گام نخست، سیستم‌های متداول سازه‌های فضاکار در داخل و خارج از کشور را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم و با شناسایی نقاط ضعف فنی و اقتصادی آنها، به طراحی و معرفی سیستم جدیدی رسیدیم که از مرحله طراحی تا ساخت، قابلیت اجرا در داخل کشور را دارد و می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، زمینه حضور در بازار‌های صادراتی را نیز فراهم کند.

مدیرعامل این مجموعه، طراحی سیستم اتصال جدید را مهم‌ترین وجه تمایز این فناوری دانست و تصریح کرد: یکی از بخش‌های کلیدی و تعیین‌کننده در سازه‌های فضاکار، سیستم اتصال قطعات است. ما با استفاده از روش مهندسی طراحی برای ساخت و مونتاژ (DFMA)، ابتدا اتصالات متداول را از نظر ساختار، محدودیت‌های اجرایی و هزینه‌های تولید تحلیل کردیم و سپس با بازطراحی این بخش، به یک سیستم اتصال جدید رسیدیم که ضمن برطرف کردن معایب نمونه‌های موجود، هزینه ساخت را کاهش داده و کیفیت و عملکرد فنی را بهبود می‌بخشد. این اتصال به ثبت اختراع رسیده و از دستاورد‌های اصلی این طرح محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت صنعتی‌سازی در صنعت ساختمان اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در کشور‌های پیشرفته مورد توجه قرار گرفته، حرکت از روش‌های سنتی ساخت به سمت تولید صنعتی و رباتیک است. اگرچه در کشور مجموعه‌های متعددی در زمینه ساخت سازه‌های فلزی فعالیت می‌کنند، اما ایجاد خطوط تولید تمام‌رباتیک و دستیابی به تولید انبوه صنعتی همچنان با چالش‌هایی همراه است. ما از ابتدای مسیر، زیرساخت تولید خود را بر اساس فناوری‌های اتوماسیون طراحی کرده‌ایم.

اطمینان افزود: در خط تولید این مجموعه، عملیات جوشکاری قطعات به‌صورت کاملاً رباتیک انجام می‌شود و فرآیند‌های برش و آماده‌سازی نیز با استفاده از دستگاه‌های CNC و فناوری لیزر صورت می‌گیرد. این شیوه تولید علاوه بر افزایش سرعت، موجب یکنواختی کیفیت، کاهش خطای انسانی و قابل پیش‌بینی شدن مشخصات محصول برای مشتریان داخلی و خارجی می‌شود.

وی درباره مزیت‌های اقتصادی این فناوری گفت: در مقایسه با سازه‌های متداول، توانسته‌ایم هزینه تولید را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهیم و سرعت فرآیند ساخت را تا دو برابر افزایش دهیم. همچنین در طراحی دو سازه با مشخصات مشابه، به دلیل بهینه‌سازی ساختار و بازطراحی اتصالات، ظرفیت کاهش حدود ۱۰ درصدی وزن سازه نیز وجود دارد. دقت بالای تجهیزات رباتیک نیز به ارتقای کیفیت محصول نهایی کمک کرده است.

مدیرعامل این مجموعه در پایان با اشاره به چشم‌انداز توسعه این فناوری خاطرنشان کرد: هدف ما صرفاً تولید یک سازه جدید نیست، بلکه به دنبال ایجاد یک فناوری بومی و توسعه‌پذیر در حوزه طراحی و ساخت سازه‌های فضاکار هستیم؛ فناوری‌ای که بتواند هزینه‌های ساخت را کاهش دهد، مصرف فولاد را بهینه کند، ظرفیت تولید صنعتی کشور را افزایش دهد و در نهایت به محصولی رقابت‌پذیر در بازار‌های بین‌المللی تبدیل شود.