باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمد صالحی، رئیس پلیس راه گیلان گفت: ساعت ۲۱ یکشنبه ۱۰ آبان ماه در محدوده روستای امین‌آباد، یک دستگاه خودروی پژو با موتورسیکلت برخورد کرد که متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده، نوجوان ۱۷ ساله موتورسوار در دم جان باخت.

او با اشاره به بررسی‌های کارشناسان تصادفات افزود: علت این حادثه، تجاوز به چپ از سوی راننده خودروی سواری پژو اعلام شده است.

رئیس پلیس راه گیلان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با پرهیز از انحراف به چپ و سبقت‌های غیرمجاز، از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان