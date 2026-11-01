باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - باغ‌های مرکبات دزفول، این روزها صحنه برداشت محصولی است که به «قطب مرکبات خوزستان» شهره شده‌اند. مدیر جهاد کشاورزی دزفول، از پیش‌بینی برداشت ۱۵۰ هزار تن مرکبات از سطح استان خبر می‌دهد؛ محصولی که قرار است روانه بازار مصرف شود.

دزفول، به‌واسطه آب و هوای مناسب و خاک حاصلخیز، سال‌هاست یکی از قطب‌های تولید مرکبات در خوزستان است. باغدارانی که از بچگی در باغ‌ها بزرگ شده‌اند، حالا نسل به نسل این حرفه را ادامه می‌دهند.

نورعلی کبیری‌نیا، یکی از باغداران نمونه و کاربلد خوزستان، می‌گوید: حدود ۳۰ تا ۳۵ سال است که از بچگی در باغ هستیم و باغداری می‌کنیم و انواع مرکبات برداشت می‌کنیم.

۸ هزار هکتار، ۱۵۰ هزار تن

بهروز قمرزاده، مدیر جهاد کشاورزی دزفول درباره آمار استان می‌گوید: سطح زیر کشت مرکبات امسال در استان خوزستان ۸ هزار هکتار است که از این میزان قرار است ۱۵۰ هزار تن انواع مرکبات مرغوب و با کیفیت برداشت و روانه بازارهای داخلی شود.

او با اشاره به سهم دزفول می‌افزاید: از ۴۲۰ هزار تن انواع محصولات باغی خوزستان، بیش از ۲۵ درصد با سطح زیر کشت حدود ۵۸۰۰ هکتار و تعداد ۳۵۰۰ باغدار، متعلق به دزفول است.

بسته‌بندی برای صادرات؛ ۳۵ نفر در دو نوبت

در یکی از این کارخانه‌ها که توسط آقای اسلامی‌زاده، باغدار خوزستانی، راه‌اندازی شده، بسته‌بندی برای صادرات در دو نوبت کاری و با تلاش بیش از ۳۵ نفر بدون توقف پیش می‌رود.

محصولات با دستگاه شسته، درجه‌بندی و بسته‌بندی می‌شوند و به شهرهای تهران، اصفهان، تبریز و ارومیه فرستاده می‌شوند.

در کنار دزفول، باغداران شهرهای شوش، اندیمشک، شوشتر و باغ‌ملک نیز مهیای برداشت محصول باغ‌های مرکباتشان شده‌اند.

مرکبات دزفول، فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ حاصل سال‌ها تجربه باغدارانی است که پیش از طلوع آفتاب به باغ می‌آیند و پس از غروب، محصولشان را راهی بازار می‌کنند.

حالا با برداشت ۱۵۰ هزار تن از ۸ هزار هکتار، خوزستان سفره‌های پاییز و زمستان را رنگین می‌کند. اما پرسش این است: آیا این محصولات، با بسته‌بندی و برندسازی مناسب، سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را به دست می‌آورند یا همچنان در بازار داخلی می‌مانند؟