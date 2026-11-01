باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های شنا بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶، پارسا شهشهانی، نماینده شنای ایران، در فینال ماده ۲۰۰ متر کرال پشت به آب زد و با عملکردی درخشان بر سکوی دوم ایستاد.

پارسا شهشهانی در این رقابت با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۲ ثانیه و ۷۴ صدم ثانیه، پس از آریل موچیراهوندو از نیوزیلند که با زمان یک دقیقه و ۵۹ ثانیه و ۱۵ صدم ثانیه به مقام قهرمانی رسید، عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره را از آن خود کرد.

همچنین نیکولائوس پاپاتئودورو از یونان با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۳ ثانیه و ۲۳ صدم ثانیه در جایگاه سوم قرار گرفت و صاحب مدال برنز شد.

نماینده ایران در این رقابت موفق شد با اختلاف ۴۹ صدم ثانیه نسبت به شناگر یونانی، جایگاه دوم را از آن خود کند و مدال ارزشمند نقره بازی‌های المپیک جوانان را به دست آورد.