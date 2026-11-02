گزارش‌ها از ادامه حملات هوایی به یمن و هدف قرار گرفتن یک شبکه ارتباطی در صعده حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که یک حمله هوایی، شبکه ارتباطی را در جنوب‌شرق شهر صعده در شمال یمن هدف قرار داده است.

پیش از آن، رسانه‌های یمنی گزارش داده بودند که حملات هوایی علیه بندر رأس عیسی در استان الحدیده صورت گرفته است.

در هفته‌های اخیر، حملات هوایی ائتلاف سعودی علیه مناطق تحت کنترل انصارالله در یمن تشدید شده است. در اوایل ماه گذشته میلادی، این ائتلاف از حمله به ده‌ها موضع و تأسیسات ارتباطی یمن در استان‌های صعده، الحدیده، الجوف و مأرب خبر داد.

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله در سخنرانی هفته گذشته خود تاکید کرد که هیچ توجیهی برای تجاوز علیه این کشور یا محروم کردن مردم یمن از منابع و ثروت‌هایشان وجود ندارد و هدف از این اقدامات، وادار کردن ملت یمن به تسلیم است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ائتلاف سعودی ، انصارالله یمن
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