باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در چهارمین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف تیم نفتچی ازبکستان در ورزشگاه سلطان قابوس عمان می‌رود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی را از تیم‌های ایرانی در آسیا گرفته است به خاطر همین تیم تراکتور مجبور شده در کشور عمان میزبان حریفان خود در لیگ نخبگان آسیا باشد، اما این تیم به خاطر کارشکنی عمانی‌ها نتوانست با پرواز مستقیم به این کشور سفر کند.

تراکتوری‌ها مانند دیدار با الشمال، در سفر به عمان بازهم با مشکلات زیادی مواجه بودند و برای برگزاری بازی امشب با ۲ پرواز راهی مسقط شدند تا در شرایط نابرابر به مصاف حریف ازبکستانی بروند.

بدون تردید، خستگی ناشی از سفر طولانی و غیرمستقیم به عمان می‌تواند بر عملکرد تراکتور تأثیرگذار باشد. کادر فنی در چنین شرایطی باید علاوه بر آماده‌سازی تاکتیکی تیم، مدیریت انرژی بازیکنان را نیز در دستور کار قرار دهد تا خستگی سفر به عاملی برای کاهش کیفیت عملکرد نماینده ایران تبدیل نشود.

تیم تراکتور شروع خوبی در لیگ نخبگان نداشته و از سه بازی قبلی خود تنها یک امتیاز به دست آورده و بردی کسب نکرده و در رتبه سیزدهم جدول رده بندی لیگ نخبگان آسیا قرار گرفته است

شاگردان نکونام در نخستین بازی مقابل شباب الاهلی امارات با نتیجه یک بر صفر شکست خوردند، در دومین مسابقه برابر الشمال قطر به تساوی بدون گل رسیدند و در آخرین دیدار نیز با نتیجه ۲ بر یک مغلوب العین امارات شدند.

به هر حال تراکتوری‌ها برای زنده نگه داشتن امید‌های خود جهت صعود از گروهشان به ۳ امتیاز بازی امشب نیاز مبرم دارند تا همچنان شانس صعود داشته باشند.

در آن طرف، تیم نفتچی ازبکستان در سه دیدار خود در آسیا فقط یک برد مقابل نیرو هوایی عراق داشته و مقابل النصر و الاتحاد عربستان باخته است و در رده دهم جدول لیگ نخبگان ایستاده است.

جواد نکونام سرمربی تراکتور در نشست خبری قبل از مسابقه هم اعلام کرد که عمانی‌ها حاضر به همکاری با ما نشدند و شرایط سختی را گذراندیم. علاوه بر این، نکونام بیان کرده که انتخاب اول ما لیگ نخبگان آسیا نیست و تمام تمرکزمان را بر روی موفقیت در لیگ برتر فوتبال گذاشته‌ایم.

هر ۲ تیم ۲ شکست در لیگ نخبگان آسیا دارند و بازی امشب برایشان حکم مرگ و زندگی دارد و باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌تواند برنده این بازی باشد و همچنان امیدوار به صعود از گروهش به مرحله بعدی لیگ نخبگان باشد.