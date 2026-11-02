دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا امشب در مسقط عمان برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در  چهارمین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا امشب ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف تیم نفتچی ازبکستان در ورزشگاه  سلطان قابوس عمان  می‌رود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی را از تیم‌های ایرانی در آسیا گرفته است به خاطر همین تیم تراکتور مجبور شده  در کشور عمان میزبان حریفان خود در لیگ نخبگان آسیا باشد، اما این تیم به خاطر کارشکنی عمانی‌ها نتوانست با پرواز مستقیم به این کشور سفر کند.  

تراکتوری‌ها مانند دیدار با الشمال، در سفر به عمان بازهم با مشکلات زیادی مواجه بودند و برای برگزاری بازی امشب با ۲ پرواز راهی مسقط شدند تا در شرایط نابرابر به مصاف حریف ازبکستانی بروند.

بدون تردید، خستگی ناشی از سفر طولانی و غیرمستقیم به عمان می‌تواند بر عملکرد تراکتور تأثیرگذار باشد. کادر فنی در چنین شرایطی باید علاوه بر آماده‌سازی تاکتیکی تیم، مدیریت انرژی بازیکنان را نیز در دستور کار قرار دهد تا خستگی سفر به عاملی برای کاهش کیفیت عملکرد نماینده ایران تبدیل نشود.

تیم تراکتور شروع خوبی در لیگ نخبگان نداشته و از سه بازی قبلی خود تنها یک امتیاز به دست آورده و بردی کسب نکرده و در رتبه سیزدهم جدول رده بندی لیگ نخبگان آسیا قرار گرفته است

شاگردان نکونام  در نخستین بازی مقابل شباب الاهلی امارات با نتیجه یک بر صفر شکست خوردند، در دومین مسابقه برابر الشمال قطر به تساوی بدون گل رسیدند و در آخرین دیدار نیز با نتیجه ۲ بر یک مغلوب العین امارات شدند.

به هر حال تراکتوری‌ها برای  زنده نگه داشتن امید‌های خود جهت صعود از گروهشان به ۳ امتیاز بازی امشب نیاز مبرم دارند تا همچنان شانس صعود داشته باشند.   

در آن طرف، تیم نفتچی ازبکستان در سه دیدار خود در آسیا فقط یک برد مقابل نیرو هوایی عراق داشته و مقابل النصر و الاتحاد عربستان باخته است و در رده دهم جدول لیگ نخبگان  ایستاده است.

جواد نکونام سرمربی تراکتور در نشست خبری قبل از مسابقه هم اعلام کرد که عمانی‌ها حاضر به همکاری با ما نشدند و  شرایط سختی را گذراندیم. علاوه بر این، نکونام بیان کرده که انتخاب اول ما لیگ نخبگان آسیا نیست و تمام تمرکزمان را بر روی موفقیت در لیگ برتر فوتبال گذاشته‌ایم.  

هر ۲ تیم ۲ شکست در لیگ نخبگان آسیا دارند و بازی امشب برایشان حکم مرگ و زندگی دارد و باید دید کدامیک از این ۲ تیم می‌تواند برنده این بازی باشد و همچنان امیدوار به صعود از گروهش به مرحله بعدی لیگ نخبگان باشد.  

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ایران ، لیگ نخبگان آسیا
خبرهای مرتبط
رحیم پور:
بزرگترین ظلم به نمایندگان ما گرفتن حق میزبانی در آسیاست/ تیم‌های ما شانسی برای صعود ندارند
رضا اسدی به بوریرام پیوست
درخشان:
تیم پرسپولیس هوشمندانه از گلی که به نساجی زد محافظت کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تینا آخوندتبار نقره‌داغ شد/ زن بازیگر - بوکسور ایرانی در شوک با محرومیت سنگین!
زمان و مکان تشییع پیکر حمید علیدوستی مشخص شد
جدال تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان برای ماندن در آسیا
واکنش علی پروین و به درگذشت حمید علیدوستی+عکس
دلیل شکایت استقلال خوزستان علیه پرسپولیس چیست؟ + فیلم
خدابنده لو به بازی با فجر شهید سپاسی نمی‌رسد
طلای سعیدآبادی در روسیه
ترکیب احتمالی تراکتور ایران برابر نفتچی ازبکستان
راسینگ سانتاندر ۰ - ۳ رئال مادرید/ رئال با درخشش بلینگام، سه گل زد
۷ دستگاه VS در انتظار رفع موانع قراردادی با شرکت چینی
آخرین اخبار
پنجره پرسپولیس بسته می‌شود؟/ محرومیت ۴ ماهه برای بیفوما و جریمه نقدی پرسپولیس
محکومیت جدید انضباطی برای پرسپولیس و سپاهان؛ استقلال هم نقره داغ شد
زمان و مکان تشییع پیکر حمید علیدوستی مشخص شد
پرونده برگزاری جام حذفی دوباره باز می‌شود
واکنش علی پروین و به درگذشت حمید علیدوستی+عکس
۵ رای لیگ برتر فوتبال صادر شد
جوانان والیبال ساحلی ایران در یک‌هشتم نهایی
گل محمدی: می‌خواهم فوتبال ایرانی را زنده کنم
طلای سعیدآبادی در روسیه
۷ دستگاه VS در انتظار رفع موانع قراردادی با شرکت چینی
تینا آخوندتبار نقره‌داغ شد/ زن بازیگر - بوکسور ایرانی در شوک با محرومیت سنگین!
دلیل شکایت استقلال خوزستان علیه پرسپولیس چیست؟ + فیلم
راسینگ سانتاندر ۰ - ۳ رئال مادرید/ رئال با درخشش بلینگام، سه گل زد
خدابنده لو به بازی با فجر شهید سپاسی نمی‌رسد
ترکیب احتمالی تراکتور ایران برابر نفتچی ازبکستان
جدال تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان برای ماندن در آسیا
پارسا شهشهانی به مدال نقره المپیک جوانان داکار رسید 
آرسنال ۱ - ۰ لیورپول/ توپچی‌ها با تک گل کای هاورتز به صدر رفتند + فیلم
حمید علیدوستی درگذشت
امیرحسین زارع: پژمان درستکار پرافتخارترین سرمربی تاریخ کشتی کشور ماست
ایران در جایگاه سوم ایستاد
یزدانی به مدال برنز رسید
امیرحسین فیروزپور پنجم شد
استقلال و چالش سفر‌های متوالی؛ فشردگی مسابقات به ضرر آبی‌ها تمام می‌شود؟
استقلال بدون ستاره‌های جایگزین/ نیمکت آبی‌ها چقدر توانایی تغییر نتیجه را دارد؟
بازهم مدال طلا از دست محمد نخودی پرید
متدین در استقلال با وعده‌های بزرگ؛ نخستین آزمون مدیرعامل جدید در بصره
یزدانی به دیدار رده بندی راه یافت
پرونده والی زاده بدون کسب مدال بسته شد
سعید اسماعیلی: دبیر به کشتی ابهت داده است