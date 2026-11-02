تیم فوتبال تراکتور با تغییراتی در ترکیب خود به مصاف تیم نفتچی ازبکستان در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در حالی امشب در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا  برابر تیم نفتچی ازبکستان در مسقط عمان قرار می‌گیرد که چند بازیکن اصلی خود را به علت مصدومیت در بازی امشب در اختیار ندارد. 

علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تراکتور هم برای گذراندن خدمت سربازی به فجرشهید سپاسی شیراز رفته است و پارسا جعفری به جای بیرانوند در درون دروازه تراکتور  قرار گرفته است. 

 ترکیب احتمالی  تیم تراکتور به شرح زیر است. 

پارسا جعفری، فرشاد فرجی، شجاع خلیل‌زاده، محمد دانشگر، صادق محرمی، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی شیری، تیبور هلیلوویچ، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده.

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ایران ، لیگ نخبگان آسیا
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