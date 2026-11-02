بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به علت مصدومیت قادر به همراهی تیمش برابر تیم فجر شهید سپاسی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد خدابنده‌لو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که در بازی برابر فولاد خوزستان دچار مصدومیت شد و از زمین مسابقه بیرون رفت، بازی بعدی سرخ‌پوشان مقابل فجر شهید سپاسی را از دست خواهد داد.

خدابنده‌لو از ناحیه آشیل پای خود دچار مصدومیت شده؛ آسیب‌دیدگی‌ای که به دلیل حساسیت این ناحیه، نیازمند مراقبت ویژه است و بازگشت زودهنگام می‌تواند موجب تشدید آن شود.به همین دلیل، کادر فنی قصد ندارد درباره این بازیکن ریسک کند و بازگشت او به میادین را با احتیاط دنبال خواهد کرد.

کادر پزشکی پرسپولیس به کادر فنی اعلام کرده که تلاش می‌کند خدابنده‌لو را پس از پایان بازی‌های فیفادی آماده حضور در ترکیب سرخ‌پوشان کند تا این بازیکن بتواند در ادامه مسابقات تیمش را همراهی کند.