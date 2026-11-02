فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف ۲۴ کیلوگرم تریاک در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران پاسگاه انتظامی بیهود هنگام کنترل محور‌های فرعی در شهرستان قاینات به یک دستگاه موتورسیکلت که با سرعت در حال حرکت بود، مشکوک و با علائم هشدار دهنده به راکب موتورسیکلت دستور ایست دادند.

او افزود: راکب موتورسیکلت با مشاهده مأموران از محل متواری شد و مأموران با انجام اقدامات پلیسی پس از طی مسافتی با برتری عملیاتی، موتورسیکلت قاچاقچی موادمخدر را متوقف کردند.

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سرهنگ فولادی تصریح کرد: در بازرسی از موتورسیکلت مقدار ۲۴ کیلوگرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات بیان کرد: قاچاقچی به محض کشف مواد با چاقو به سمت مأموران حمله ور و قصد متواری شدن را داشت که با تیراندازی مأمورین زمین گیر شد.

برچسب ها: مواد مخدر ، فرمانده انتظامی
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