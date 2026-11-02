روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر لبیک فرماندهان نیروهای مسلح به فرمانده کل قوا و درگذشت حمید علیدوستی فوتبالیست پیشکسوت کشورمان پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آماده اجرای فرمان، مقاومت روی منافع ملت، ورود کارمند موساد ممنوع، قلع و قمع معترضان در سراسر اروپا، پشیمانی مرتس و پرواز هما از عناوین روزنامه‌های امروز است.

جام جم

شرق

آرمان ملی

آرمان امروز

اعتماد

قدس

نوبنیاد

صبح نو

تعادل

کیهان

چارسوق

جمهوری اسلامی

جوان

همشهری

ایران

اطلاعات

فرهیختگان

وطن امروز

سازندگی

دنیای اقتصاد

هفت صبح

ایران ورزشی

گل

خبر ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۰ آبان
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۷ آبان
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۶ آبان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
درخصوص موضوع کالا برگ به خانوار ها هم باتوجه به تورم بازنگری ورسیدگی شود
۰
۰
پاسخ دادن
سایپا زیان‌ده شده، اما نباید آن را مفتی بدهیم برود
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۱۱ آبان
مبنای مذاکرات با آمریکا، طرح هفت‌مرحله‌ای ایران است/ عامل تغییر دکترین هسته‌ای ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی است
سردار محبی: آن‌ها غرق شدند
وزیر امور خارجه وارد عشق‌آباد شد
عراقچی با وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد
عارف: با مردم درباره کمبود گاز صادقانه صحبت کنیم/ صرفه‌جویی ضروری است
آخرین اخبار
عارف: با مردم درباره کمبود گاز صادقانه صحبت کنیم/ صرفه‌جویی ضروری است
عراقچی با وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد
مبنای مذاکرات با آمریکا، طرح هفت‌مرحله‌ای ایران است/ عامل تغییر دکترین هسته‌ای ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی است
وزیر امور خارجه وارد عشق‌آباد شد
سردار محبی: آن‌ها غرق شدند
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۱۱ آبان
سایپا زیان‌ده شده، اما نباید آن را مفتی بدهیم برود
سپاه: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجر شدند
طرح دوروزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز است/ در برابر هرگونه جنگی آماده‌ایم
رئیس جمهور: باید حقوق کارکنان را به‌گونه‌ای افزایش دهم که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند
پزشکیان: تقویت تاب‌آوری اقتصادی و صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار در اولویت باشد
عراقچی به ترکمنستان می‌رود
اعطای هدایای فرمانده کل قوا به دانش‌آموختگان دانشگاه شهید ستاری
عراقچی: رایزنی با میانجی قطری ادامه دارد/ هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم
دریادار ایرانی: ماموریت ناو گروه ۸۶ در تاریخ دریانوردی ایران ثبت شد
تاکید رئیس‌جمهور بر دسترسی ارزان‌تر اقشار کم‌برخوردار به کالاهای اساسی
اعلام آمادگی وزیر دفاع برای اجرای قاطع تدابیر فرمانده معظم کل قوا