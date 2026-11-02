\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u060c \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0631\u0648\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0641\u0639 \u0645\u0644\u062a\u060c \u0648\u0631\u0648\u062f \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f \u0645\u0648\u0633\u0627\u062f \u0645\u0645\u0646\u0648\u0639\u060c \u0642\u0644\u0639 \u0648 \u0642\u0645\u0639 \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u060c \u067e\u0634\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0645\u0631\u062a\u0633 \u0648 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u0647\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0