شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی اردیبهشت ماه ابراز ناگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تعدادی از بازنشستگان تأمین اجتماعی از واریز نشدن معوقات اردیبهشت ماه نسبت به افزایش حقوق سالانه و مرحله سوم متناسب‌سازی، نسبت به تأخیر چندماهه در پرداخت این مطالبات ابراز نگرانی کردند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز معوقات ابراز نارضایتی کردند و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، دهم آبان هم تمام شد ولی معوقات اردیبهشت برای ما بازنشستگان واریز نشد، من که هم اجاره نشین وهم بیمارهستم و روی این مبلغ حساب باز کرده بودم. لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: بازنشستگان ، سوژه خبری ، معوقات
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