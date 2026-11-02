رئال مادرید با پیروزی ۳ بر صفر مقابل راسینگ سانتاندر در هفته یازدهم لالیگا، با ۲۷ امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - تیم فوتبال رئال مادرید در هفته یازدهم رقابت‌های لالیگای اسپانیا موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر از سد راسینگ سانتاندر عبور کند و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد. 

کیلیان امباپه در دقیقه ۱۱ از روی نقطه پنالتی گل نخست مادریدی‌ها را به ثمر رساند. جود بلینگام نیز در دقیقه ۲۱ با پاس گل آردا گولر اختلاف را به ۲ گل افزایش داد و یان دیومانده در دقیقه ۳۶ گل سوم رئال را وارد دروازه حریف کرد.

بلینگام که در این مسابقه نمایش درخشانی داشت، به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

رئال مادرید با این پیروزی ۲۷ امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول رده‌بندی لالیگا به تعقیب بارسلونا ادامه می‌دهد. در سوی مقابل، راسینگ سانتاندر با ۱۱ امتیاز در رده شانزدهم قرار دارد.

نکته قابل توجه درباره شاگردان رئال مادرید، روند فوق‌العاده آنها در بازی‌های اخیر است؛ این تیم در ۶ دیدار گذشته خود به ۶ پیروزی رسیده و در این مسابقات ۱۸ گل به ثمر رسانده است. 

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برچسب ها: رئال مادرید ، لالیگا
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