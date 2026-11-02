باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی درگفتگوی تلویزیونی با شبکه استانی، با اشاره به استمرار بازدیدهای میدانی مدیران کشوری و استانی از مرزهای استان اظهار داشت: یکی از برنامه‌های ثابت مسئولان در سفر به آذربایجان‌غربی، بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجاری و ترانزیتی مرزهاست که نشان‌دهنده نقش کلیدی آن‌ها در اقتصاد ملی است.

وی سیاست محوری دولت را بر تکمیل و فعال‌سازی پس‌کرانه‌های مرزی، توسعه زیرساخت‌های گمرکی و افزایش ظرفیت مبادی ورودی و خروجی متمرکز دانست و افزود: مرزهای استان ظرفیت‌های کم‌نظیری برای رونق اقتصادی دارند و مهم‌ترین محور تحقق این هدف، حضور مؤثر و مشارکت همه‌جانبه بخش خصوصی است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه مرز بازرگان به بخش خصوصی واگذار شده است، تصریح کرد: با صدور مجوزهای لازم و تسهیل ورود تجهیزات موردنیاز سرمایه‌گذاران از خارج کشور، مسیر مشارکت فعالان اقتصادی هموار شده و در حال حاضر روند نوسازی، توسعه زیرساخت‌ها، احداث سالن‌های جدید و توسعه گیت‌های مسافری و کامیونی در این مرز جریان دارد.

وی یادآور شد که رویکرد میدان‌دادن به مردم و سرمایه‌گذاران، علاوه بر بازرگان، در مرزهای سرو، رازی و تمرچین نیز با جدیت دنبال و اجرا خواهد شد تاظرفیت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های مرزی بیش از پیش فعال شود.

تصویب طرح‌های توسعه‌ای در شورای ساماندهی مبادی ورودی

رحمانی از اخذ مصوبات مهم در شورای ساماندهی مبادی ورودی زمینی کشور برای توسعه و ساماندهی مرزهای بازرگان، رازی، سرو، تمرچین و مرز جدید سلماس خبر داد و گفت: روند نوسازی و ارتقای زیرساخت‌های این مبادی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود و در کنار توسعه پایانه‌ها و گمرکات، تکمیل راه‌های دسترسی و جاده‌های ارتباطی متناسب با ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی نیز از اولویت‌های اصلی استان است.

وی با اشاره به تأخیر چندساله در اجرای مسیر بازرگان که در یکی از کریدورهای مهم ارتباطی است که از اسلام‌آباد پاکستان تا آنکارای ترکیه قرار دارد از تعیین‌تکلیف و تکمیل ضربتی پروژه‌های مرزی بازرگان، رازی و تمرچین در نیمه نخست سال آینده خبر داد.

استاندار آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: تکمیل این طرحها تنها به معنای توسعه چند مسیر و پایانه مرزی نیست، بلکه زمینه ساز رونق تجارت، افزایش درآمد، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری، آبادانی مناطق مرزی و در نهایت ارتقای رفاه و معیشت مردم استان خواهد بود تا مرزهای آذربایجانغربی به پیشران واقعی توسعه اقتصادی تبدیل شوند.