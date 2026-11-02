باشگاه خبرنگاران جوان- اسفندیار دریکوندی مدیرکل گمرکات قم گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان‌مهرماه، ۱۶۴ هزار تُن انواع کالا در قالب تعداد سه هزار و ۵۰۳ اظهارنامه و و ارزش ۲۲۴ میلیون و ۶۰۴ هزار دلار از گمرکات استان به مقاصد بین‌المللی صادر شد.

وی افزود: اهتمام به گسترش صادرات محصولات در میان تولیدکنندگان قم رو به افزایش است و اکنون بهره‌برداران تعداد قابل توجهی از واحد‌های صنعتی این استان، کالا‌های با کیفیت بالا و قابل رقابت با محصولات خارجی برای صادرات به بازار‌های کشور‌های منطقه و دیگر نقاط جهان تولید می‌کنند.

گفتنی است وجود زیرساخت‌های لازم و تکمیل زنجیره تولید بسیاری از محصولات صادراتی در قم از نقاط مثبت فعالیت‌های تجاری در استان است که طی سال‌های اخیر این ظرفیت روند رو به رشدی نیز داشته‌است.

بیش‌از یک‌هزار و ۵۰۰ فقره کارت بازرگانی در قم موجود است و فعالان اقتصادی استان با استفاده از ظرفیت خوب به وجود آمده برای تولید محصولات با کیفیت و صادراتی در واحد‌های صنعتی به امر تجارت اشتغال دارند.

منبع: ایرنا