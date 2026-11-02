سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از اصابت دو پرتابه ناشناس به یک کشتی در نزدیکی سواحل عربستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک کشتی هنگام عبور از خلیج فارس، در فاصله حدود ۷۲ مایل دریایی شرق شهر ساحلی رأس الخفجی عربستان، هدف اصابت دو پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

بر اساس اعلام این سازمان، دو پرتابه به سمت چپ کشتی (سمت بندر) اصابت کرده‌اند.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد تمام خدمه کشتی در سلامت هستند و تاکنون هیچ‌گونه آلودگی زیست‌محیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده است.

این سازمان همچنین به سایر کشتی‌ها توصیه کرد هنگام عبور از منطقه احتیاط کنند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: حمله به کشتی ، عربستان سعودی
خبرهای مرتبط
گزارش حادثه دریایی در تنگه هرمز
فیدان: جامعه جهانی خواهان حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات تهران و واشنگتن است
افزایش تدابیر امنیتی عربستان در سایه نگرانی از گسترش تنش‌های منطقه‌ای
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای آکسیوس درباره جزئیات تماس ترامپ و نتانیاهو درباره ایران
آتلانتیک: ترامپ به‌دنبال قربانی برای ناکامی جنگ با ایران است
فرار بولسونارو به آمریکا با طراحی موساد و حلقه نزدیکان ترامپ و میلی
بلوف جدید ترامپ: در صورت نرسیدن به توافق با ایران، ممکن است اقدامات شدیدتری انجام دهیم
رژیم اسرائیل برای ازسرگیری جنگ آماده می‌شود
پیشتازی دموکرات‌ها در چند ایالت کلیدی
کشته شدن ۹ نفر در پی سقوط یک هواپیمای شخصی در فلوریدا
ترامپ: ما هم از روسیه و چین جاسوسی می‌کنیم!
اصابت دو پرتابه ناشناس به یک کشتی در نزدیکی سواحل عربستان
حمله هوایی به شبکه ارتباطی در شمال یمن
آخرین اخبار
بحران بازنشستگی و آشوب در اروپا
رایزنی نظامی عربستان با ژاپن و استرالیا در سایه تنش با یمن
شهادت چهار فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه
پیشتازی دموکرات‌ها در چند ایالت کلیدی
شی جین‌پینگ: چین آماده کمک به حل بحران غرب آسیا است
حدود یک میلیارد بشکه نفت از ذخایر جهانی برداشت شده است
احتمال استعفای نخست‌وزیر بلژیک در پی شکست مذاکرات بودجه‌
تقویت بازدارندگی هسته‌ای پاسخ کره شمالی به رزمایش آمریکا و سئول
آمریکا به دنبال ازسرگیری صادرات گاز روسیه به اروپا از مسیر اوکراین است
فرار بولسونارو به آمریکا با طراحی موساد و حلقه نزدیکان ترامپ و میلی
بلوف جدید ترامپ: در صورت نرسیدن به توافق با ایران، ممکن است اقدامات شدیدتری انجام دهیم
رژیم اسرائیل برای ازسرگیری جنگ آماده می‌شود
آتلانتیک: ترامپ به‌دنبال قربانی برای ناکامی جنگ با ایران است
حملات سایبری به برنامه‌های هشدار اضطراری در روسیه و اوکراین
اصابت دو پرتابه ناشناس به یک کشتی در نزدیکی سواحل عربستان
کشته شدن ۹ نفر در پی سقوط یک هواپیمای شخصی در فلوریدا
ترامپ: ما هم از روسیه و چین جاسوسی می‌کنیم!
ادعای آکسیوس درباره جزئیات تماس ترامپ و نتانیاهو درباره ایران
حمله هوایی به شبکه ارتباطی در شمال یمن
آیزنکوت: کابینه نتانیاهو شکست خورد؛ او به دنبال انکار نتایج انتخابات است
گزارش حادثه دریایی در تنگه هرمز
فرانسه درباره «اقدام به قتل» ماموران امنیتی در اعتراضات شب گذشته تحقیق می‌کند
مسکو: تحریم‌های نفتی اروپا نتوانسته مانع عرضه گازوئیل روسیه شود
مسکو نوجوانی را که ویدئو‌های مشکوک در تیک‌تاک منتشر کرده بود، بازداشت کرد
صدور هشدار اضطراری در جنوب غربی عربستان
ربایش یک کشتی صیادی ایرانی در شمال شرق سومالی
زلنسکی: ارسال موشک‌های پاتریوت به اوکراین نباید سال‌ها طول بکشد
کرملین: پوتین مذاکره با زلنسکی را رد نکرده است
بازداشت بیش از ۷۷۰ نفر در جریان اعتراضات فرانسه
رویترز: مذاکرات ایران و قطر ادامه دارد