سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از اصابت دو پرتابه ناشناس به یک کشتی در نزدیکی سواحل عربستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک کشتی هنگام عبور از خلیج فارس، در فاصله حدود ۷۲ مایل دریایی شرق شهر ساحلی رأس الخفجی عربستان، هدف اصابت دو پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
بر اساس اعلام این سازمان، دو پرتابه به سمت چپ کشتی (سمت بندر) اصابت کردهاند.
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد تمام خدمه کشتی در سلامت هستند و تاکنون هیچگونه آلودگی زیستمحیطی ناشی از این حادثه گزارش نشده است.
این سازمان همچنین به سایر کشتیها توصیه کرد هنگام عبور از منطقه احتیاط کنند.
منبع: بریکینگ نیوز