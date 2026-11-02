ایران مستندات حملات به بنادر را به آیمو ارائه کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - جمهوری اسلامی ایران اسناد و تصاویر مربوط به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به بنادر، شناورهای غیرنظامی و زیرساخت‌های دریایی کشور را در قالب گزارشی رسمی در اختیار کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی قرار داده است تا این موضوع در دستور کار یازدهمین نشست یکصد و سی‌وهشتم شورای این سازمان با عنوان حفاظت از خطوط حیاتی کشتیرانی مورد بررسی قرار گیرد.

این گزارش با عنوان جنایت جنگی علیه بنادر و زیرساخت‌های دریایی ایران از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تهیه شده و مجموعه‌ای از تصاویر و مستندات مربوط به پیامدهای حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات غیرنظامی دریایی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ را در بر می‌گیرد.

بخشی از مستندات ارائه‌شده به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های حیاتی بنادر کشور اختصاص دارد. تصاویر پیوست این گزارش، علاوه بر آسیب به تأسیسات بندری، خسارت‌های واردشده به مرکز هماهنگی جست‌وجو و نجات دریایی و شناورهای امداد و نجات را نیز مستند کرده است.

جمهوری اسلامی ایران در این گزارش تأکید کرده است که پیامدهای حملات به زیرساخت‌های دریایی کشور تنها به تخریب تأسیسات و شناورها محدود نمی‌شود، بلکه آسیب به برج‌های کنترل ترافیک دریایی، تجهیزات ارتباطی و مراکز امداد و نجات می‌تواند ایمنی تردد شناورها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان را نیز با مخاطرات جدی مواجه کند.

بر اساس این گزارش، تخریب زیرساخت‌های کنترل ترافیک دریایی احتمال برخورد شناورها و وقوع حوادث ثانویه را افزایش می‌دهد. همچنین آسیب به تأسیسات امداد و نجات می‌تواند ظرفیت پاسخگویی به حوادث احتمالی در دریا را کاهش دهد و جان دریانوردان سایر کشورها را نیز در معرض خطر قرار دهد.

این سند همچنین با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی حملات، نسبت به احتمال نشت مواد آلاینده در پی تخریب تأسیسات نفتی، مخازن و شناورها هشدار داده و تأکید کرده است که آثار چنین آلودگی‌هایی ممکن است به محدوده جغرافیایی محل وقوع حمله محدود نماند و زیست‌بوم دریایی مناطق پیرامونی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

تأکید ایران بر مسئولیت حقوقی عاملان حملات به زیرساخت‌های دریایی

در بخش حقوقی این گزارش، جمهوری اسلامی ایران حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به بنادر، شناورها و زیرساخت‌های غیرنظامی کشور را مغایر با منشور ملل متحد، به‌ویژه بند چهارم ماده دوم این منشور، دانسته است.

در این سند همچنین تأکید شده است که حمله به تأسیسات غیرنظامی و تجهیزات امداد و نجات دریایی با اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه مغایرت دارد. بر همین اساس، با استناد به اصول تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی در حملات، تصریح شده است که تأسیسات بندری غیرنظامی و شناورهای تجاری از حمایت حقوق بین‌الملل برخوردارند و صرف فعالیت تجاری یک بندر نمی‌تواند مبنای مشروعیت حمله به تأسیسات غیرنظامی آن باشد.

ایران همچنین حمله به شناورهای امداد و نجات و تأسیساتی را که برای نجات جان انسان‌ها در دریا مورد استفاده قرار می‌گیرند، از مصادیق جنایات جنگی دانسته و خواستار پاسخگویی عاملان این اقدامات بر اساس موازین حقوق بین‌الملل شده است.

در بخش پایانی این گزارش، از کشورهای عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی و نهادهای بین‌المللی خواسته شده است تخریب مستند زیرساخت‌های غیرنظامی دریایی ایران را با جدیت مورد توجه قرار دهند، حملات علیه شناورها و تجهیزات امداد و نجات را محکوم کنند و از بازسازی ظرفیت‌های حیاتی ایمنی دریانوردی کشور حمایت به عمل آورند.

جمهوری اسلامی ایران همچنین بر ضرورت اعمال معیارهای حقوقی یکسان در مواجهه با حملات علیه کشتیرانی غیرنظامی تأکید کرده و خواستار آن شده است که واکنش‌های بین‌المللی به این اقدامات، فارغ از موقعیت جغرافیایی و هویت کشور آسیب‌دیده، بر مبنای اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صورت گیرد.

یکصد و سی‌وهشتمین نشست شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی از ۱۱ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در لندن برگزار می‌شود. حفاظت از خطوط حیاتی کشتیرانی و تأمین ایمنی دریانوردان از جمله محورهای دستور کار این نشست است.