فرمانده انتظامی ایذه و دزپارت گفت: ساعتی پیش رئیس اداره آب و فاضلاب دزپارت در پی شلیک گلوله توسط افراد ناشناس مصدوم و به بیمارستان شهدای ایذه منتقل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان دزپارت در پی تیراندازی افراد ناشناس مصدوم و به بیمارستان شهدای ایذه منتقل شد.

سرهنگ حشمت‌الله بستامی، فرمانده انتظامی ایذه و دزپارت، اظهار کرد: امید موزری در پی این تیراندازی به‌شدت مصدوم شده و وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شده است.

دکتر رضا قریشوندی نیز با اشاره به انتقال این مصدوم در شرایط ایست قلبی به بیمارستان، گفت: سه گلوله به ناحیه گردن و بازوی وی اصابت کرده و پس از انجام عملیات احیا، برای ادامه درمان به اتاق عمل منتقل شده است.

قاتل رییس اداره آبفای شهرستان دزپارت شناسایی شده است

فرهاد بنایی رئیس دادگاه عمومی شهرستان دزپارت جزئیات قتل رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان دزپارت خوزستان و شناسایی قاتل گفت: این فرد شناسایی شده و با دستورات قاطع قضایی، اقدامات لازم برای دستگیری متهم متواری در دستور کار ضابطان قضایی قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری مسلحانه در محور ارتباطی دهدز به سادات حسینی، رییس اداره آبفای شهرستان دزپارت بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد.

بنایی اظهار کرد: ساعت ۱۹:۴۰ شامگاه یکشنبه، مقتول امید موزرمی برای انجام امورات شخصی خود در محور مذکور حضور یافته بود که در تاریکی شب به یک دستگاه خودروی سواری زانتیا با رنگ نوک‌مدادی مشکوک می‌شود.

وی افزود: پس از این مظنون‌شدن، میان مقتول و سرنشینان خودرو درگیری رخ می‌دهد که در جریان این نزاع، یکی از سرنشینان خودرو با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی مستقیم کرده و گلوله به ناحیه گردن مقتول اصابت می‌کند.

رییس دادگاه عمومی دزپارت با اشاره به روند انتقال مصدوم به مرکز درمانی بیان کرد: مقتول پس از وقوع حادثه، موضوع را به بستگان خود اطلاع داده و بلافاصله به بیمارستان شهدای ایذه منتقل می‌شود، اما متاسفانه با وجود تلاش‌های کادر درمان، به دلیل شدت جراحات وارده، حدود ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز جان خود را از دست داد.

بنایی در خصوص نحوه شناسایی متهم تصریح کرد: بلافاصله پس از وصول گزارش در ساعت ۲۱:۴۰ شب گذشته مقام قضایی به همراه عوامل انتظامی در محل حاضر شد و بررسی‌های میدانی کلید خورد و با رصد اطلاعاتی و بازبینی دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته اصناف و اماکن مسیر منتهی به محل حادثه، هویت متهم (سرنشین خودروی زانتیا) محرز شد.

وی خاطرنشان کرد: دستورات قضایی برای جلب و بازداشت فوری متهم صادر شده و پرونده در شعبه مربوطه در حال رسیدگی فوق‌العاده است.