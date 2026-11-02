استاندار لرستان از پیشرفت ۹۹ درصدی دو پروژه مهم صنعتی در شهرستان الیگودرز خبر داد و گفت: با سرمایه‌گذاری مجموعاً ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، دو طرح بزرگ صنایع غذایی ممتاز و تولید کاغذ از سنگ در آستانه بهره‌برداری قرار دارند و به‌زودی می‌توانند نقش مؤثری در رونق تولید، توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال در منطقه ایفا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - استاندار لرستان با اشاره به روند توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در استان اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهم اقتصادی لرستان، طرح صنایع غذایی ممتاز الیگودرز است که با سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی و پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصدی، مراحل پایانی اجرا را پشت سر گذاشته و در آستانه بهره‌برداری قرار دارد. 

وی افزود: راه‌اندازی این مجموعه صنعتی می‌تواند ظرفیت قابل توجهی در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی ایجاد کند و با تقویت زنجیره تولید، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش ارزش افزوده در شهرستان الیگودرز را فراهم آورد. 

استاندار لرستان همچنین به پروژه تولید کاغذ از سنگ الیگودرز اشاره کرد و گفت: این طرح نیز با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصدی، به مراحل نهایی اجرا رسیده و در آستانه بهره‌برداری قرار دارد. 

وی با بیان اینکه تولید کاغذ از سنگ از ظرفیت‌های مهم برای تنوع‌بخشی به فعالیت‌های صنعتی است، تصریح کرد: اجرای این فناوری می‌تواند زمینه توسعه صنایع نوین، افزایش تنوع محصولات تولیدی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش صنعت استان را فراهم کند. 

استاندار لرستان تأکید کرد: تکمیل و بهره‌برداری از این دو پروژه بزرگ با مجموع سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، گامی مهم در مسیر تقویت زیرساخت‌های تولیدی، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی شهرستان الیگودرز و استان لرستان خواهد بود. 

وی خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان، حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیند‌های اجرایی و پیگیری مستمر طرح‌های اقتصادی است تا پروژه‌هایی که بخش عمده مسیر اجرا را طی کرده‌اند، هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند و آثار اقتصادی و اشتغال‌زایی آنها در زندگی مردم نمایان شود. 

برچسب ها: صنایع ، لرستان ، بهره برداری
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