باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ابراز بی‌تفاوتی نسبت به جاسوسی روسیه و چین از واشنگتن، ادعا کرد که واشنگتن نیز فعالیت‌های اطلاعاتی مشابهی علیه این دو کشور انجام می‌دهد.

ترامپ در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت آیووا گفت فردی به او اطلاع داده است که چین و روسیه از آمریکا جاسوسی می‌کنند؛ موضوعی که به گفته او درست است، اما واشنگتن نیز همین اقدامات را علیه آنها انجام می‌دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا جزئیاتی درباره ماهیت اطلاعاتی که به آن استناد کرده یا هویت فردی که این موضوع را با او مطرح کرده است، ارائه نکرد و نام نهاد‌های اطلاعاتی دخیل در این فعالیت‌ها را نیز مشخص نکرد.

در همین ارتباط، شبکه آمریکایی «فاکس نیوز» ۱۳ سپتامبر نیز اظهارات مشابهی از ترامپ درباره جاسوسی چین از آمریکا و انجام فعالیت‌های اطلاعاتی متقابل از سوی واشنگتن منتشر کرده بود.

ترامپ این اظهارات را در آن زمان و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری «ایرفورس وان» مطرح کرد. این پرسش در پی انتشار گزارشی از روزنامه «وال‌استریت ژورنال» درباره ادعای ارائه تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا از پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن به ایران از سوی طرف‌های چینی مطرح شد؛ تصاویری که گفته می‌شد پیش از حمله موشکی ایران به این پایگاه در ۱۷ ژوئیه در اختیار تهران قرار گرفته بود. این حمله به کشته شدن شماری از نظامیان آمریکایی منجر شد.

ترامپ در پاسخ به این پرسش گفت: «آن‌ها همان کاری را انجام می‌دهند که ما انجام می‌دهیم.» او افزود: «وقتی می‌گویند چین از ما جاسوسی می‌کند، می‌گویم درست است؛ ما هم از آنها جاسوسی می‌کنیم.»

منبع: المیادین