بنابر گفته مسئولان صنعت برق کشور، صنایع این امکان را دارند که برق مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در شرایطی که تأمین پایدار انرژی به یکی از چالش‌های مهم بخش صنعت تبدیل شده است، واردات برق می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکار‌های پیش روی صنایع برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های تأمین انرژی مطرح شود؛ ظرفیتی که با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های انتقال، هنوز به مرحله اجرای عملی نرسیده و استفاده از آن به تصمیم‌گیری صنایع، توافق با تولیدکنندگان خارجی و طی شدن فرایند‌های اجرایی وابسته است.

از یک سو، قوانین موجود صنایع انرژی‌بر را به تأمین برق مورد نیاز خود از طریق احداث نیروگاه ملزم کرده‌اند و از سوی دیگر، امکان خرید برق از کشور‌های دارای ارتباط الکتریکی با ایران نیز برای صنایع فراهم شده است. با این حال، پرسش اصلی این است که واردات برق تا چه اندازه می‌تواند به استمرار تولید در صنایع کمک کند و چه ملاحظاتی برای استفاده مؤثر از این ظرفیت وجود دارد؟

امکان واردات برق برای صنایع فراهم است

احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس مذاکرات وزارت نیرو با کشور‌های همسایه و ضوابط تعیین‌شده، صنایع این امکان را دارند که برق مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند.

او افزود: بر اساس ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر که از مصرف‌کنندگان عمده برق در کشور هستند، موظف‌اند برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌ها، اعم از نیروگاه‌های حرارتی با راندمان بالا و نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تأمین کنند. در کنار این مقررات، امکان واردات برق نیز برای صنایع فراهم شده است.

ذبیح‌زاده ادامه داد: صنایع می‌توانند با تولیدکنندگان برق در کشور‌هایی که با ایران ارتباط الکتریکی دارند و ظرفیت انتقال برق میان آنها فراهم است، توافق کنند. در حال حاضر، از نظر زیرساخت‌های انتقال برق خریداری‌شده از کشور‌های دیگر و رساندن آن به محل مصرف صنایع در نقاط مختلف کشور، مشکلی وجود ندارد و خطوط انتقال برای این کار آماده هستند.

سخنگوی صنعت برق کشور تصریح کرد: جلساتی نیز با صنایع متقاضی واردات برق برگزار شده است، اما تا این لحظه هیچ درخواست عملی همراه با تفاهم‌نامه یا توافق با طرف خارجی که نشان‌دهنده آمادگی قطعی برای واردات برق باشد، به وزارت نیرو ارائه نشده است.

او با توصیه به صنایع برای استفاده از این ظرفیت، گفت: واردات برق می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات احتمالی صنایع در صورت بروز محدودیت‌های سوخت را برطرف کند و به تداوم تولید آنها کمک کند. وزارت نیرو آمادگی لازم را برای همکاری، مساعدت و تسهیل فرایند واردات و انتقال برق به محل مصرف صنایع اعلام کرده است.

واردات برق؛ مکمل خودتأمینی انرژی صنایع

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند، واردات برق می‌تواند در کنار احداث نیروگاه‌های اختصاصی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به یکی از ابزار‌های مدیریت ریسک انرژی در صنایع کشور تبدیل شود. مزیت اصلی این روش آن است که صنایع می‌توانند بدون اتکا به یک منبع تأمین، بخشی از نیاز خود را از مسیر‌های جایگزین تأمین کنند و در صورت بروز محدودیت‌های داخلی، امکان بیشتری برای حفظ سطح تولید داشته باشند.

با این حال، فراهم بودن خطوط انتقال به‌تنهایی به معنای اقتصادی و عملیاتی بودن واردات برق نیست. تحقق این ظرفیت به عواملی مانند قیمت برق خریداری‌شده، هزینه انتقال، شرایط قرارداد با تولیدکننده خارجی، ظرفیت قابل اتکای شبکه‌های ارتباطی و هماهنگی‌های تجاری و فنی وابسته است. بنابراین، هر صنعت باید با توجه به میزان مصرف، الگوی بار، حساسیت خطوط تولید به قطعی برق و هزینه توقف تولید، صرفه اقتصادی واردات را ارزیابی کند.

از سوی دیگر، واردات برق نباید جایگزین کامل برنامه خودتأمینی صنایع انرژی‌بر تلقی شود. توسعه نیروگاه‌های پربازده و تجدیدپذیر می‌تواند وابستگی بلندمدت صنایع به منابع بیرونی را کاهش دهد؛ در مقابل، واردات برق این فرصت را فراهم می‌کند که صنایع در کنار سرمایه‌گذاری‌های داخلی، از ظرفیت‌های موجود در شبکه‌های منطقه‌ای نیز استفاده کنند.

در مجموع، واردات برق می‌تواند گزینه‌ای مکمل برای کاهش نگرانی صنایع از محدودیت‌های انرژی و افزایش اطمینان‌پذیری تولید باشد؛ اما تحقق این هدف به عبور از مرحله مذاکرات و اعلام آمادگی، رسیدن به توافق‌های اجرایی و اثبات صرفه اقتصادی برای مصرف‌کنندگان وابسته است.

برچسب ها: واردات برق ، برق صنایع ، وزارت نیرو
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