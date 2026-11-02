رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی از دستگیری قاتل فراری با تلاش کارآگاهان پلیس آذربایجان غربی پس از ۵ سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ صادق شکری رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت: در پی وقوع ۲ فقره قتل در آبان ماه ۱۴۰۰ در یکی از محلات ارومیه موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

 وی افزود:با تلاش ماموران پلیس آگاهی و با انجام تحقیقات تخصصی و به کارگیری هدفمند از روش‌های نوین کشف جرم، مخفیگاه قاتل که بعد از ارتکاب جرم متواری شده بود در یکی از استان های مرکزی شناسایی و با هوشیاری کاراگاهان در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد.

 سرهنگ شکری یادآور شد:متهم در تحقیقات فنی پلیس به قتل ارتکابی با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد

برچسب ها: دستگیری قاتل ، پلیس آگاهی
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