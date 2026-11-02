روسیه و اوکراین از حملات سایبری به برنامه‌های تلفن همراه هشدار اضطراری و ارسال پیام‌های هشدار جعلی به کاربران خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روسیه و اوکراین بامداد دوشنبه از وقوع حملات سایبری به برنامه‌های تلفن همراه هشدار اضطراری خود خبر دادند که در پی آن، پیام‌های هشدار جعلی برای کاربران ارسال شد.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که برنامه «هشدار هوایی» این کشور احتمالا هدف «دخالت خصمانه» قرار گرفته است؛ پس از آنکه هشدار‌های جعلی در این برنامه ظاهر شد.

نیروی هوایی اوکراین با اعلام اینکه هیچ‌گونه تهدیدی وجود ندارد، از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و اخبار را از اطلاعیه‌های رسمی دنبال کنند.

مرکز ارتباطات راهبردی اوکراین نیز در ادامه، روسیه را مسئول این حادثه دانست و اعلام کرد کاربران پیام‌های غیرعادی، از جمله پیامی به زبان روسی درباره موشک «اورشنیک»، دریافت کرده‌اند.

در همین حال، وزارت شرایط اضطراری روسیه چند ساعت بعد اعلام کرد برنامه تلفن همراه این وزارتخانه هدف یک «حمله سایبری گسترده» قرار گرفته و مهاجمان از این طریق اطلاعات نادرستی برای شهروندان ارسال کرده‌اند.

این وزارتخانه تأکید کرد سامانه گسترده هشدار عمومی روسیه تحت تأثیر این حمله قرار نگرفته و به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، شهروندان همچنان از طریق آژیرها، بلندگوها، پیامک و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی هشدار‌های اضطراری را دریافت می‌کنند و برنامه تلفن همراه صرفاً یک ابزار اطلاع‌رسانی تکمیلی است.

وزارت شرایط اضطراری روسیه افزود کارشناسان در حال بازگرداندن عملکرد عادی این برنامه هستند و وضعیت را تحت کنترل توصیف کرد.

مسکو درباره عامل یا عوامل احتمالی این حمله اظهارنظری نکرده است. همچنین هنوز مشخص نیست حملات سایبری به برنامه‌های روسیه و اوکراین با یکدیگر ارتباط داشته‌اند یا خیر.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله سایبری ، جنگ اوکراین
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