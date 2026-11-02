باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف تمامی پروژه‌های مسکن، از مدیران استانی و مسئولان بنیاد مسکن خواست با رصد شکایت‌های مردمی، دلایل معطلی متقاضیان را شناسایی و برای رفع مشکلات مالی، زیرساختی و اطلاع‌رسانی اقدام کنند.

وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به پیام‌ها و شکایت‌های مردمی در فضای مجازی و گزارش‌های دریافتی از سوی روابط عمومی این وزارتخانه، بر ضرورت بررسی وضعیت سایت‌های مسکن و رفع بلاتکلیفی متقاضیان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بررسی پیام‌های مردمی نشان می‌دهد همچنان در برخی سایت‌ها و پروژه‌های مسکن، وضعیت متقاضیان مشخص نشده است، اظهار کرد: پیام‌هایی که در فضای مجازی برای من ارسال می‌شود و همچنین مواردی که روابط عمومی وزارتخانه رصد می‌کند، نشان‌دهنده آن است که در برخی سایت‌ها هنوز تعیین تکلیف نهایی صورت نگرفته و مردم همچنان منتظر هستند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دلایل احتمالی معطل ماندن متقاضیان افزود: این مشکلات ممکن است به آورده مالی مردم، مسائل و موانع زیرساختی یا حتی نحوه ارسال پیامک‌ها و اطلاع‌رسانی به متقاضیان مربوط باشد که لازم است هر یک از این موارد به‌صورت دقیق بررسی و ریشه‌یابی شود.

صادق تأکید کرد: این موضوع تفاوتی ندارد که پروژه در حوزه بنیاد مسکن یا سایر بخش‌ها و مجموعه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی باشد؛ آقای فرهادزاده و مدیران کل باید وضعیت این سایت‌ها را به‌دقت رصد کرده و گزارش روشنی از دلایل بلاتکلیفی مردم ارائه دهند.

وی با اشاره به گذشت چندین سال از آغاز اجرای پروژه‌های مسکن تصریح کرد: با توجه به اینکه سال‌ها از شروع این پروژه‌ها گذشته و دو سال نیز از همکاری در دوره فعلی سپری شده است، نباید هیچ سایتی وجود داشته باشد که مردم در آن همچنان معطل و بلاتکلیف باشند.

وزیر راه و شهرسازی در پایان بر ضرورت پیگیری مستمر مشکلات متقاضیان و مشخص شدن وضعیت تمامی سایت‌های مسکن تأکید کرد.