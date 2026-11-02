کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی حیدری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به اعتقاد من، بازار سرمایه از نظر بنیادی شرایط قابل قبولی دارد و بسیاری از شرکت‌ها گزارش‌های مالی مناسبی ارائه کرده‌اند. نسبت P/E بازار در محدوده کمتر از ۸ واحد قرار دارد که نشان‌دهنده جذابیت نسبی قیمت‌هاست. البته در کوتاه‌مدت، نوسانات نرخ ارز و تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک می‌تواند بر رفتار شاخص و معاملات اثرگذار باشد. به همین دلیل، ممکن است بازار همچنان نوسانی باشد؛ اما از منظر بنیادی، ظرفیت بازگشت و رشد در سهام ارزنده وجود دارد.

او افزود: مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار را باید در ریسک‌های سیستماتیک، ابهامات سیاسی و ژئوپلیتیک و نوسانات اقتصادی جست‌و‌جو کرد. با این حال، نباید شرایط فعلی را صرفاً از منظر افت شاخص ارزیابی کرد؛ زیرا وضعیت بنیادی بسیاری از شرکت‌ها مناسب است و گزارش‌های مالی خوبی منتشر شده است. بنابراین، با کاهش ابهامات و بهبود فضای ریسک، امکان بازگشت اعتماد و ورود نقدینگی به بازار وجود دارد.

حیدری در ادامه اظهار کرد: به نظر من، سهامداران باید از تصمیم‌گیری‌های هیجانی پرهیز کنند و تمرکز خود را بر سهام شرکت‌های بنیادی، سودآور و دارای چشم‌انداز رشد قرار دهند. با توجه به P/E کمتر از ۸ واحد بازار، ورود نقدینگی جدید می‌تواند با دید میان‌مدت و به‌صورت تدریجی انجام شود. البته رعایت تنوع سبد و مدیریت ریسک ضروری است. در شرایط فعلی، سهامداری در شرکت‌های بنیادی را منطقی‌تر از خروج هیجانی از بازار می‌دانم.