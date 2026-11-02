۱۰۰ بنای تاریخی خراسان جنوبی نیازمند مرمت اضطراری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - شریعتی‌منش معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵ بنای تاریخی در استان مرمت و بازسازی شده‌اند.

او افزود: کمبود اعتبارات مهم‌ترین مشکل در مسیر مرمت آثار تاریخی است و دست‌کم ۱۰۰ بنای تاریخی استان در معرض آسیب جدی قرار دارند.

شریعتی‌منش بیان کرد: اغلب خانه‌های تاریخی دارای مالک خصوصی هستند و تعداد بسیار محدودی از این بنا‌ها در تملک میراث فرهنگی قرار دارند.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تصریح کرد: از محل اعتبارات مشارکتی تاکنون همکاری‌های ارزشمندی برای مرمت خانه‌های تاریخی انجام شده است.

او ادامه داد: برای خانه‌های تاریخی واقع در بافت‌های تاریخی نیز از محل اعتبارات وزارت میراث فرهنگی مساعدت شده و در صورت تغییر کاربری این بناها، شهرداری‌ها هزینه تغییر کاربری دریافت نمی‌کنند.

شریعتی‌منش اظهار کرد: در این زمینه یک میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که ۱۰۰ درصد آن هزینه شده است.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۵ خانه تاریخی به اقامتگاه بوم‌گردی و ۶ خانه تاریخی به موزه تبدیل شده‌اند.

او افزود: هر بنای تاریخی و فرهنگی در صورت رها شدن به سمت تخریب خواهد رفت و همه خانه‌های تاریخی نیازمند مراقبت و نگهداری از سوی مالکان هستند.

شریعتی‌منش بیان کرد: برای برخورد با متخلفان در زمینه تخریب یا آسیب به آثار تاریخی، ضوابط و مقررات قانونی وجود دارد و یگان حفاظت میراث فرهنگی نیز در این زمینه اقدام می‌کند.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تصریح کرد: مساعدت خیران، بنیاد مسکن، اعتبارات مشارکتی و کمک دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در حفاظت از آثار تاریخی بسیار مؤثر است.

شریعتی‌منش اظهار کرد: امکان واگذاری بنا‌های تاریخی به بخش خصوصی برای مرمت و بهره‌برداری وجود دارد و راهکار قانونی آن نیز فراهم شده است.

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۲ بنای تاریخی در شهر بیرجند شامل خانه شریف و خانه رائی‌فرد واگذار شده‌اند.

او افزود: تعداد اندکی از بنا‌ها مشمول این موضوع هستند، اما میراث فرهنگی در حد مقدورات و وظایف خود اقدامات حفاظتی را انجام داده است.

شریعتی‌منش بیان کرد: مشارکت مالکان، خیران، مساعدت شهرداری‌ها و تخصیص اعتبارات استانی و ملی از برنامه‌های این اداره‌کل برای حفاظت از بنا‌های تاریخی است.