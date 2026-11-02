باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری با اشاره به ۱۳ آبان گفت: در آستانه ۱۳ آبان قرار داریم؛ روزی که بخشی از آن به تکریم شهدا و مدافعان وطن اختصاص دارد. در این مناسبت، یاد و خاطره شهدایی را گرامی می‌داریم که در فروردین‌ماه، در روستای شاپورجان در اطراف شیراز، بر اثر حملات و پرتابه‌های دشمن به شهادت رسیدند. همچنین به روان پاک دانش‌آموزان مدارس اتحاد و شهید رستمی و تمامی دانش‌آموزانی که به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم به شهادت رسیدند، درود می‌فرستیم.

جنایات صهیونیست‌ها در غزه و لبنان تشدید شده است

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: تحولات منطقه با شتاب ادامه دارد. کانون اصلی تحولات در منطقه غرب آسیا همچنان فلسطین اشغالی است و تداوم نسل‌کشی در فلسطین، اشغالگری و اقدامات رژیم صهیونیستی، از مهم‌ترین عوامل ایجاد بحران و ناامنی در منطقه به شمار می‌روند. پس از انتخابات رژیم صهیونیستی، جنایات این رژیم علیه غزه و لبنان تشدید شده است؛ به‌گونه‌ای که تنها در روز گذشته، ۱۰ نفر از فلسطینیان در جریان حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان کرد: با نزدیک شدن به فصل سرما و زمستان، وضعیت آوارگان فلسطینی در نوار غزه به مرحله‌ای فاجعه‌بار رسیده است. رژیم صهیونیستی حتی اجازه ورود کانکس‌ها و امکانات اولیه زندگی را نیز به فلسطینیان نمی‌دهد. متأسفانه کشورهای اروپایی و جامعه جهانی در برابر این جنایات دچار نوعی کرختی و بی‌تفاوتی شده‌اند. ما با پدیده‌ای فوق‌العاده خطرناک مواجه هستیم و آن، عادی‌سازی جنایت و کشتار است؛ به‌گونه‌ای که فلسطینیان صرفاً به اعداد و ارقامی تقلیل پیدا می‌کنند که از میان می‌روند، درحالی‌که نابودی هر انسان به معنای نابودی یک زندگی است.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: سازمان ملل متحد و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه سازمان همکاری اسلامی، مسئولیت و رسالت دارند که در برابر این جنایات موضع‌گیری کنند. کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود، بخشی از فجایع در حال وقوع را به تصویر کشیده و نشان داده است که نسل‌کشی در فلسطین، چه در نوار غزه و چه در کرانه باختری، با شدت ادامه دارد.

بقایی گفت: ما می‌دانیم که مقامات رژیم صهیونیستی تحت تعقیب قرار دارند، اما دیوان بین‌المللی کیفری با سنگین‌ترین فشارها از سوی آمریکا مواجه است؛ صرفاً به این دلیل که تلاش می‌کند بر اساس اسناد و مفاد اساسنامه خود، جنایتکاران را تحت تعقیب قرار دهد.

انتصابات جدید در وزارت خارجه

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: ما پنج انتصاب داشته‌ایم که مربوط به سفارت جمهوری اسلامی ایران در قبرس، بورکینافاسو، ژاپن، نیوزیلند و قرقیزستان است.

بقایی بیان کرد: آقای شمسی‌زاده، که چهره‌ای آشنا در حوزه رسانه و مدیرکل رسانه‌های داخلی ما هستند، به‌عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در قبرس انتخاب شده‌اند. جا دارد از زحمات ایشان تقدیر کنم و برایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت داشته باشم.

دیپلمات ارشد کشورمان گفت: آقای حسین طاق‌دار به‌عنوان سفیر ایران در بورکینافاسو، آقای محمدرضا ناظری به‌عنوان سفیر جدید ایران در ژاپن، آقای حمید نیرآبادی به‌عنوان سفیر جدید ایران در نیوزیلند و خانم زهرا ساعی به‌عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان انتخاب شده‌اند که برای همه همکارانمان در مسئولیت‌های جدید آرزوی موفقیت داریم.

پاسخ به نامه ونس با دبیر شعام است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان کرد: تفاوت در سبک نگارش و نحوه تنظیم مکاتبات، امری معمول است و ممکن است افراد مختلف، شیوه‌های متفاوتی برای نگارش داشته باشند؛ اما آنچه برای ما اهمیت دارد، عملکرد دولت آمریکاست. ایالات متحده تاکنون نشان داده است که نه‌تنها در حوزه دیپلماسی ابتکار عملی ندارد، بلکه ابتکارهای دیپلماتیک را نیز از بین می‌برد.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: آمریکا طی سال گذشته صرفاً در مسیر جنگ حرکت کرده است و هرگاه مسیری برای دیپلماسی گشوده شده، یا در جریان آن روند اختلال ایجاد کرده یا پس از به ثمر رسیدن تفاهم‌ها، اقدام به تخریب آن‌ها کرده است. روند اسلام‌آباد نیز نمونه روشنی از این رویکرد است؛ به‌گونه‌ای که تنها دو تا سه هفته پس از شکل‌گیری تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، شاهد تخریب آن بودیم. اتفاقاً مذاکره‌کننده ارشد در روند اسلام‌آباد، نویسنده نامه نیز بود. رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً اعلام کرد که این روند از نظر آن‌ها اتلاف وقت بوده است. بنابراین، با توجه به این سوابق، باید با احتیاط فراوان به روندهای دیپلماتیک با آمریکا نگریست.

بقایی گفت: آخرین ابتکار دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، طرح هفت‌روزه بود که در جریان سفر هیئت نمایندگی ایران به نیویورک، به‌تفصیل درباره آن گفت‌وگو شد. در این چارچوب، دیدگاه‌های طرف مقابل دریافت و ملاحظات مختلف میان طرفین تبادل شد. پیشنهاد ایران درباره آغاز یک روند دیپلماتیک همچنان پابرجاست و توپ در زمین آمریکاست. مطالبات ما روشن، شفاف، معمول و منطقی است.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: هیچ توافق نهایی نمی‌تواند آغاز شود و تنگه هرمز نیز نمی‌تواند بازگشایی شود، مگر آنکه محاصره دریایی آمریکا پایان یابد، مطالبات ایران مورد توجه قرار گیرد و خواسته‌های مشروع جمهوری اسلامی ایران عملیاتی شود. تنها در چنین شرایطی می‌توان درباره ادامه روند گفت‌وگوها و مذاکرات تصمیم‌گیری کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان درباره نامه ونس به دبیر شعام بیان کرد: درباره نامه‌ای که نوشته شده و نحوه پاسخ‌گویی به آن، با توجه به اینکه مخاطب نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی است، تصمیم‌گیری درباره چگونگی پاسخ به تشخیص و صلاحدید ایشان بستگی دارد. بااین‌حال، از این منظر که دیپلماسی همچنان در جریان است و این نامه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری ابتکار جدیدی باشد، باید تأکید کرد که مبنای گفت‌وگوها و مذاکرات میان ایران و آمریکا، همان طرح هفت‌مرحله‌ای جمهوری اسلامی ایران است.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: این طرح که اکنون به‌صورت فشرده ارائه شده، نشان‌دهنده رویکرد مبتنی بر حسن نیت جمهوری اسلامی ایران است. ما اعلام کرده‌ایم که در صورت اجرای تعهدات، این امکان وجود دارد که در مدت‌زمان کوتاهی، هم امنیت به تنگه هرمز بازگردد و هم روند مذاکرات آغاز شود. تحقق تمامی این موارد به طرف آمریکایی بستگی دارد و اینکه این کشور چگونه می‌خواهد درباره آینده این روند اقدام کند.

تحقق مطالبات مشروع ایران ضروری است

بقایی گفت: سفر معاون وزیر امور خارجه با هدف تسهیل مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا و با توجه به نقش میانجی‌گرانه قطر در تبادل پیام‌ها میان دو کشور انجام شد. در جریان حضور آقای غریب‌آبادی در این سفر، گفت‌وگوها ادامه پیدا کرد. موضوع مذاکرات پیچیده است و با گذشت زمان، به‌ویژه با توجه به عملکرد آمریکا، بر پیچیدگی‌های آن افزوده شده است. از نظر ما، تبادل پیام‌ها همچنان ادامه دارد و آمریکا باید درباره این روند تصمیم‌گیری کند.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: تمامی مطالبات مشروع جمهوری اسلامی ایران که از نظر ما ضروری بوده، در چارچوبی معقول به طرف آمریکایی منعکس شده است. این مطالبات از مدت‌ها پیش مطرح بوده‌اند و باید توجه داشت که اجرای آن‌ها لازمه بازگشت امنیت به منطقه است. نمی‌توان از بازگشایی تنگه هرمز سخن گفت، اما هم‌زمان محاصره اقتصادی ایران را ادامه داد. نمی‌توان انتظار داشت که ایران به‌صورت یک‌جانبه تعهداتی را بپذیرد، درحالی‌که طرف مقابل حاضر به کنار گذاشتن اقدامات خود نیست. چنین وضعیتی به معنای شکل‌گیری معامله‌ای یک‌سویه خواهد بود که طبیعتاً پایدار نخواهد ماند. بنابراین، اصرار ایران بر اجرای اولیه مطالبات مشروع خود، امری کاملاً معمول و در راستای تأمین منافع ملی است. این رویکرد با هدف بازگشت امنیت به تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس دنبال می‌شود.

تیم مذاکره‌کننده تغییر نکرده است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان کرد: هیچ تغییری در ترکیب تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران ایجاد نشده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز این موضوع را اعلام کرده‌اند. درباره روند دیپلماسی کشور و مدیریت آن باید توجه داشت که شورای عالی امنیت ملی نهادی متشکل از مسئولان و مقامات عالی کشور است و رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این شورا، وزارت امور خارجه به‌عنوان یکی از اعضای آن و سایر اعضا، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این حوزه نقش دارند. آقای قالیباف مسئولیت تیم مذاکره‌کننده را بر عهده دارند و در میان تصمیم‌گیران و مراجع عالی تصمیم‌گیری کشور، انسجام و همدلی بی‌سابقه‌ای وجود دارد که بابت آن خدا را شاکریم.

اتهام یهودستیزی به ایران نمی‌چسبد

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: اتهام یهودستیزی به جمهوری اسلامی ایران وارد نیست. یهودستیزی پدیده‌ای مرتبط با تاریخ و تحولات اروپا است و ارتباطی با ایران ندارد. بااین‌حال، این اتهام کلیشه‌ای به‌صورت مداوم علیه ایران تکرار می‌شود و متأسفانه برخی رسانه‌های جمعی نیز آن را ترویج می‌کنند. درحالی‌که با اندکی توجه به واقعیت‌ها می‌توان دریافت که ایرانیان از مهربان‌ترین مردمان در برخورد با پیروان آیین یهود هستند. در شهر یزد، حدود ۱۳ تا ۱۴ کنیسه وجود دارد و در سراسر ایران نیز نزدیک به ۱۰۰ کنیسه فعال یا شناخته‌شده وجود دارد. همچنین مقبره پیامبران و بزرگان یهودی در نقاط مختلف کشور پراکنده است.

بقایی گفت: ما با رژیمی مواجه هستیم که به‌دروغ خود را نماینده یهودیان جهان معرفی می‌کند. بااین‌حال، باید بررسی کرد که در ایران چند مورد تعرض به اماکن مقدس یهودیان رخ داده است. هرگاه چنین مواردی اتفاق افتاده، با قدرت با آن برخورد شده است. این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و با شرایط کشورهای اروپایی مقایسه شود. به نظر می‌رسد برخی کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند مشکلات داخلی خود را به دیگران نسبت دهند. در این زمینه باید از اروپا پرسید که چه اقداماتی انجام داده و چه شرایط فرهنگی و اجتماعی‌ای ایجاد کرده است که هر روز خبرهایی درباره تعرض به قبرستان‌های یهودیان منتشر می‌شود و کنیسه‌ها در پایتخت‌های اروپایی ناچارند با سیم‌های خاردار محافظت شوند. حتی در مواردی، تابلوها و نشانه‌های مربوط به این اماکن برداشته می‌شوند تا از تعرض احتمالی در امان بمانند.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: آیا چنین اتفاقاتی در شهرهای ایران رخ می‌دهد؟ کشورهای اروپایی باید در این زمینه به خود بیایند و واقعیت‌های موجود را بررسی کنند. بخشی از این اتفاقات در اروپا نیز ناشی از جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که به‌طور مداوم خود را به آیین یهود منتسب می‌کند. بااین‌حال، مردم ایران به‌اندازه‌ای آگاه، فهمیده و متمدن هستند که اقدامات یک رژیم نسل‌کش را به پیروان آیین یهود نسبت ندهند و میان این دو تمایز قائل شوند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان کرد: در اشاره به اظهارات معاون رئیس دولت امارات مبنی بر اینکه به ایران اعتماد ندارند، باید تأکید کنم که این ما نبودیم که اعتماد را از بین بردیم. طرف مقابل باید از رویکردهای دولت گذشته خود فاصله بگیرد. جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در برابر استفاده از قلمرو برخی کشورهای منطقه برای تعرض به حاکمیت ملی و مردم خود سکوت کند و هیچ پاسخی ندهد. آنچه طی هشت ماه گذشته اتفاق افتاده، نتیجه اعتماد و اتکای برخی کشورهای منطقه به حضور نظامی آمریکا در قلمرو آن‌ها بوده است. متأسفانه برخی از این کشورها مانع استفاده آمریکا از امکانات و ظرفیت‌های خود برای اقدامات علیه ایران نشدند.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: اعتماد، امری دوطرفه است و نیازمند تحرک و اقدام عملی است. جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده و همچنان بر این موضع صادقانه و اصولی تأکید دارد که با هیچ‌یک از کشورهای منطقه سر دشمنی ندارد. باور ما این است که برای ایجاد امنیت پایدار در منطقه، کشورهای منطقه باید با یکدیگر به اجماع و تفاهم برسند. انتظار طبیعی و منطقی ایران نیز این است که کشورهای منطقه اجازه ندهند از خاک و قلمرو آن‌ها برای اقدام علیه یک کشور بزرگ همسایه استفاده شود.

بقایی گفت: اتهامات مطرح‌شده از سوی دولت کویت علیه جمهوری اسلامی ایران را مردود می‌دانیم. اتهاماتی که طی چند ماه اخیر علیه ایران و ایرانیان مطرح شده، فاقد هرگونه مبنا و مستندات معتبر است و صرفاً تکرار کلیشه‌های همیشگی علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. ما همواره به اصل حسن همجواری پایبند بوده‌ایم و بر ضرورت رعایت این اصل در روابط میان کشورهای منطقه تأکید داریم. در عین حال، شاهد اقداماتی بوده‌ایم که برخلاف موازین بنیادین حقوق بشر و اصول پذیرفته‌شده همجواری است و به مخدوش شدن روابط میان کشورهای همسایه منجر می‌شود.

برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است

بقایی گفت: طرف مقابل، صاحب فتوای منع تولید سلاح هسته‌ای را ترور کرد. بنابراین، عامل و بانی طرح بحث تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، چیزی جز آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست. برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز است و این موضوع بارها اثبات شده است. بااین‌حال، طرف مقابل بر اساس دروغ بزرگی که از حدود ۲۰ سال پیش مطرح کرده و به‌طور مستمر با تکرار ادعای خطر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای آن را گسترش داده است، همچنان از پذیرش واقعیت‌ها خودداری می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: این رویکرد به‌گونه‌ای است که گویی طرف مقابل خود را به خواب زده است؛ چراکه هر اندازه درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو می‌کنیم و دلایل و مستندات خود را ارائه می‌دهیم، همچنان حاضر به پذیرش آن نیستند. بنابراین، این موضوع بحثی واقعی است و باید آن را جدی گرفت. بااین‌حال، همان‌طور که در سطح تصمیم‌گیری کشور نیز تأکید شده است، جمهوری اسلامی ایران همچنان عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) است و تا زمانی که عضویت ما در این معاهده ادامه داشته باشد، خود را مقید و ملزم به رعایت تعهدات مندرج در آن می‌دانیم.

کوری عصاکش کور دیگری شده است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان کرد: در خصوص اقدام رژیم صهیونیستی برای اعزام سفیر به سومالی‌لند، باید گفت که کوری عصاکش کور دیگری شده است. رژیم صهیونیستی خود رژیمی نامشروع است و طبیعتاً در پی یارگیری، ایجاد تفرقه و تشدید اختلافات میان کشورهای اسلامی و منطقه است.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: از همان ابتدای مطرح شدن موضوع سومالی‌لند، سومالی به‌عنوان کشور اصلی و به‌رسمیت‌شناخته‌شده در سازمان ملل متحد، به این اقدام اعتراض کرد. همچنین اتحادیه آفریقا، سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی نیز نسبت به این روند موضع‌گیری و اعتراض کرده‌اند؛ چراکه به‌خوبی می‌دانند چنین فرایندی در راستای تخریب صلح و امنیت در این منطقه قرار دارد. ازاین‌رو، هم کشورهای اسلامی و هم کشورهای آفریقایی باید بیش از پیش هوشیار باشند و مراقبت کنند که فتنه‌انگیزی‌های رژیم صهیونیستی به تهدید صلح و امنیت منطقه منجر نشود.

پیگیری روابط دوجانبه در سفر عراقچی به عشق‌آباد

بقایی گفت: در سفر وزیر امور خارجه به ترکمنستان، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه و همچنین نمایندگانی از وزارت نفت نیز حضور دارند. روابط با کشورهای همسایه برای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت راهبردی برخوردار است. همسایگی با کشورهای منطقه یکی از مزیت‌های سرزمینی و ژئوپلیتیکی ایران به شمار می‌رود و طی سال‌های اخیر، بر اساس سیاست همسایگی، روابط کشورمان با همسایگان روزبه‌روز در مسیر بهبود و گسترش قرار گرفته است. این روند در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز نیز مشهود بوده است. روابط ایران و ترکمنستان نیز از روابط خوب و سازنده‌ای برخوردار است.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: سفر وزیر امور خارجه به ترکمنستان، سفری دوجانبه است که طی آن قرار است درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و انرژی، گفت‌وگو و تبادل نظر صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان کرد: در خصوص اظهارات صدراعظم آلمان درباره ایران باید تأکید کنم کسانی که جنگ را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده‌اند و در آن مشارکت و مباشرت داشته‌اند، نباید انتظار داشته باشند که ملت ایران در دفاع از خود مماشات کند. بر اساس حقوق بین‌الملل و همچنین اصول عقلانی و انسانی، هرگونه مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران، به معنای مشارکت در ارتکاب یک عمل خلاف حقوق بین‌الملل است و طبیعتاً مسئولیت و تبعات آن باید پذیرفته شود.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: هر طرفی که در هرگونه تعرض و اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران همراهی و مشارکت کند، باید بداند که در معرض پاسخ مقتدرانه ایران قرار خواهد گرفت و نمی‌تواند خود را از پیامدهای چنین اقداماتی مصون بداند.

گروسی خیلی به ایران بدهکار است

بقایی گفت: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدهی بزرگی به جمهوری اسلامی ایران دارد و پیش از آنکه درباره مسائل دیگر اظهارنظر کند، باید این بدهی را جبران کند. نخستین مسئولیت و بدهی مدیرکل آژانس این است که در مواجهه با اقدام جنایتکارانه و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، موضع‌گیری مناسبی انجام نداد. همچنین آژانس در زمینه تهیه گزارش و مستندسازی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز به مسئولیت خود عمل نکرد.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از زمان وقوع این حوادث تاکنون به‌شدت خدشه‌دار شده است و شخص مدیرکل در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد. انتظار می‌رود وی پیش از پرداختن به موضوعات دیگر، نسبت به مسئولیت‌های خود پاسخ‌گو باشد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از طریق میانجی‌ها، گفت‌وگوهایی را با هدف پیشبرد مطالبات خود دنبال می‌کند. ادامه این روند به عملکرد طرف آمریکایی بستگی دارد؛ طرفی که آغازگر این بازی غیرمسئولانه و مخرب بوده است. آمریکا باید مطالبات و شروط جمهوری اسلامی ایران را اجرا کند و پس از آن می‌توان درباره مراحل بعدی و چگونگی ادامه روند گفت‌وگوها تصمیم‌گیری کرد.

هرگونه تجاوز با واکنش پرقدرت ایران مواجه می‌شود

بقایی با اشاره به برخی اظهارات درباره حمله اتمی به کوه‌کلنگ گفت: هرگونه تعرض و تجاوز نظامی علیه ایران، با هر ابزار و به هر شکلی که صورت بگیرد، با واکنش فوری، پرقدرت و همه‌جانبه ما مواجه خواهد شد. اینکه این واکنش چگونه و به چه شکل و شمایلی باشد، بر عهده مدافعان کشور و افرادی است که در این زمینه صلاحیت دارند و پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم را به‌خوبی انجام داده‌اند.

آمریکا به‌دنبال تخریب روابط ایران با همسایگانش است

سخنگوی وزارت خارجه درباره بسته شدن مرز عراق با دخالت آمریکا اظهار کرد: برای ما روشن است که آمریکا از هر ابزاری برای تخریب روابط ایران با همسایگانش استفاده می‌کند. فارغ از میزان اثرگذاری این اقدامات، هدف مشخص آمریکا ایجاد اخلال در روابط دوستانه ایران با کشورهای همسایه است. آمریکا به‌خوبی می‌داند که پیوندهای مستحکمی میان ایران و مردم کشورهای منطقه وجود دارد و نمی‌تواند این پیوندها را از بین ببرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان کرد: دولت‌های منطقه نیز نسبت به این تحولات آگاه هستند. ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا این درک در کشورهای همسایه تقویت شود که نباید اجازه داد فشارهای بازیگران خارج از منطقه، در مراودات اقتصادی، تجاری و مردمی ایران و همسایگانش اخلال ایجاد کند.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: همه می‌دانند که ما همسایگان دائمی یکدیگر هستیم و آمریکایی‌ها هر از گاهی می‌آیند و می‌روند و به شکل‌های مختلف در منطقه حضور پیدا می‌کنند؛ اما ایران و همسایگانش باید تا ابد در کنار یکدیگر زندگی کنند.

مذاکره با همسایگان برای تامین انرژی

بقایی درخصوص مذاکره با همسایگان در زمینه انرژی گفت: موضوع انرژی، یکی از محورهای ثابت گفت‌وگوهای ما با کشورهای همسایه است. این موضوع در سفر امروز آقای عراقچی به ترکمنستان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. همچنین با سایر کشورهای همسایه نیز در این زمینه رایزنی‌هایی در حال انجام است.

ایران نور است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مینی براینکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه رجزخوانی‌هایش علیه ایران گفته است: «مسئله بودن یا نبودن است؛ یا ما یا آنها».پاسخ ایران چیست؟؛ آیا چنین اظهار نظری خلاف همه اصول و قوانین بین‌المللی نیست و دبیرکل سازمان ملل و کشورهای اروپایی نباید نسبت به تهدید از بین‌بردن صریح یک کشور عضو سازمان ملل اعلام موضع کنند؟ اگر ایران چیزی کمتر از یک هزارم این گزاره را علیه رژیم صهیونیستی میگفت قطعا همه ایران را محکوم می‌کردند، اظهار کرد: سازمان‌های بین‌المللی امتحان خود را پس داده‌اند و خیلی بد هم پس داده‌اند. بنابراین، این نکته درست است که برخوردهای گزینشی، قطعاً تأسف‌بار است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان بیان کرد: می‌خواهم نکته‌ای را مطرح کنم و خیال شما را راحت کنم؛ ایران نور است و بقای نور را خالق نور تضمین کرده است.