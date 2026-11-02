آزادی ۳۴۰ زندانی جرایم غیرعمد؛ شایسته جایگاه و نام حاج قاسم

باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در نشست هیات امنای ستاد دیه استان کرمان با اشاره به حضور پربرکت مزار مطهر شهید سلیمانی در دیار کریمان گفت: وجود نازنین حاج قاسم در استان کرمان برای همه ما مایه برکت و نعمتی بی‌بدیل است. ایشان می‌توانستند در تهران، مشهد، نجف یا هر نقطه دیگری آرام گیرند، اما تقدیر بر این شد که مزار مطهرشان در کرمان باشد؛ بنابراین باید از این نعمت الهی در جهت گره‌گشایی و تسهیل امور مردم بهره بگیریم.

دادخدا سالاری در این نشست که قبل از ساعت اداری برگزار شد، با انتقاد از هدف‌گذاری‌های محدود در برنامه‌های آزادسازی زندانیان افزود: در جلسات مطرح شد که برنامه آزادی زندانیان به عدد سن شریف ایشان، یعنی ۶۳ نفر محدود شود؛ اما معتقدم وزن و جایگاه حاج قاسم بسیار بالاتر از این ارقام است. وی ادامه داد: هنر ما و ستاد دیه این است که همتی بلند داشته باشیم و هدف‌گذاری خود را برای آزادی حداقل ۳۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در سالگرد شهادت حاج قاسم قرار دهیم؛ کار‌های کوچک هنر نیست، بلکه باید افقی متناسب با شأن این شهید والامقام ترسیم کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با تبیین رسالت کارگزاران در نظام اسلامی خاطرنشان کرد: مدیریت و نشستن بر مسند‌ها تنها زمانی ارزشمند است که فرد منشأ اثر باشد؛ صدور رأی، فصل خصومت و انجام وظایف روتین اداری، حداقلِ وظایف است؛ اثرگذاری واقعی در نقطه‌ای معنا پیدا می‌کند که انسان بتواند گره‌هایی را باز کند و کار‌هایی را به سرانجام برساند که دیگران توان یا انگیزه انجام آن را نداشته‌اند.

وی تاکید کرد: نباید به روند‌های معمول بسنده کرد، اگر دور هم جمع شده‌ایم، باید از ظرفیت‌های فکری، نفوذ کلام، تبلیغات هوشمندانه و جلب اعتماد عمومی استفاده کنیم تا گره از کار خانواده‌های چشم‌انتظار باز شود.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با ورود جدی به موضوع مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ و معادن استان، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از ثروت و ظرفیت‌های استان کرمان متعلق به انفال و بیت‌المال است، قابل پذیرش نیست که برخی بنگاه‌ها و باشگاه‌ها ده‌ها میلیارد تومان صرف قرارداد‌ها و هزینه‌های جاری کنند، اما در همان جامعه، یک زندانی آبرومند و نیازمند جرایم غیرعمد به دلیل مبالغی بسیار کمتر در حبس بماند و خانواده‌اش دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیر شود.

سالاری در پایان خاطرنشان کرد: شرکت‌ها و معادن بزرگ استان در قبال انفال و مسئولیت‌های اجتماعی تکلیف قانونی و شرعی دارند، حتماً باید با مدیران این مجموعه‌ها جلسات اختصاصی برگزار شود و با استفاده هم‌زمان از ظرفیت‌های حاکمیتی و خیران مردمی، برنامه‌ای مدون و عملیاتی تدوین شود تا به برکت ایام سالگرد حاج قاسم، شاهد بازگشت ۳۴۰ نفر از زندانیان واجد شرایط به آغوش گرم خانواده‌هایشان باشیم.