زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر صبح امروز /دوشنبه/حوالی شهرستان بم در استان کرمان را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان-بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری، زمین‌لرزه‌ای ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در عمق ۱۵ کیلومتری زمین رخ داد.

کانون این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۸.۳۲ و عرض جغرافیایی ۲۹.۰۷ درجه و در فاصله چهار کیلومتری شهر بم ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، شهر بروات در فاصله هشت کیلومتری و نظام‌شهر در فاصله ۲۸ کیلومتری کانون زلزله قرار دارند.

همچنین فاصله کانون این زمین‌لرزه تا شهر کرمان، مرکز استان، ۱۸۱ کیلومتر و تا زاهدان ۲۵۰ کیلومتر گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

برچسب ها: زلزله ، زمین لرزه
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