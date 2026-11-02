براساس اعلام مرکز مبادله، نرخ حواله هر دلار بیش از ۱۸۷ هزار تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز مبادله ایران در روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، نرخ حواله چند ارز مهم خارجی اعلام شد.

طبق این گزارش، نرخ حواله دلار آمریکا برابر با ۱۸۷۹۱۵۸ ریال اعلام شده است. دلار همچنان مهم‌ترین ارز در مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی ایران به شمار می‌رود در همین حال، نرخ حواله یورو به عنوان یکی دیگر از ارز‌های پرکاربرد در مبادلات جهانی، ۲۰۹۷۰۵۰ ریال ثبت شده است که نسبت به دلار در سطح بالاتری قرار دارد.

همچنین نرخ حواله درهم امارات متحده عربی ۵۱۱۶۸۴ ریال اعلام شده است. درهم به دلیل ارتباط گسترده تجاری ایران با کشور‌های حوزه خلیج فارس و به‌ویژه امارات، یکی از ارز‌های مهم در مبادلات منطقه‌ای محسوب می‌شود. بسیاری از معاملات تجاری و نقل‌وانتقال‌های مالی در منطقه با استفاده از این ارز انجام می‌شود.

در نهایت، نرخ حواله روبل روسیه ۲۳۳۲۷ ریال اعلام شده است. با توجه به توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و روسیه و افزایش مبادلات تجاری، توجه به نوسانات این ارز نیز برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد

برچسب ها: قیمت ارز ، مرکز مبادله ، نرخ دلار
خبرهای مرتبط
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله فقط تا ساعت ۲۴ امشب
معامله ۹۶۶ کیلوگرم شمش طلا در ۱۹ حراج مرکز مبادله از ابتدای سال
صنعتگران طلا ۹۲ کیلو شمش در حراج مرکز مبادله ایران خریداری کردند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یکسان‌سازی نرخ آرد و گندم راهکاری برای ایجاد رقابت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵
نرخ انواع ارز ۱۱ آبان در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۶۵۰ هزار تومان است
وزیر راه و شهرسازی:بلاتکلیفی پروژه‌های مسکن حمایتی باید برطرف شود
ایران مستندات حملات به بنادر را به آیمو ارائه کرد
واردات برق؛ راهکار تازه برای صنایع جهت عبور از محدودیت‌های انرژی
بانک‌ها به تعهدات مسکن عمل نکردند/ ۳۶۰ همت جریمه هنوز وصول نشده است + فیلم
مدیران باید علت بلاتکلیفی متقاضیان مسکن را مشخص کنند
اثر قطعی برق چاه‌های کشاورزی بر تولید محصولات اساسی چقدر است؟
آخرین اخبار
کاهش ۵ هزار و ۲۲۸ واحدی شاخص کل بورس بورس
سهم آبزی پروری به ۵۳ درصد افزایش یافته است
تأمین ۱۰۰ دستگاه کامیون جدید بدون واردات به ارزش ۳ همت+ فیلم
رشد صادرات ایران به دو مقصد مهم منطقه‌ای؛ ترکیه ۵۹ درصد، عمان ۲۳ درصد
نوآوری کلید ارتقای امنیت غذایی و معیشت‌های تاب‌آور است
دیپلماسی دولت با کشورهای همسایه برای شکستن محاصره حمل‌ونقلی ادامه دارد
شفاف سازی هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق
توسعه پرورش ماهی در قفس راهکاری برای تأمین غذا
وجود بیش از ۱۳ هزار کامیون با عمر بالای ۵۰ سال در کشور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۵
امنیت غذایی نباید قربانی جنگ و تحریم‌های یک‌جانبه شود
الگوی تولید محصولات دامی و زراعت چوب ابلاغ می‌شود
بانک‌ها به تعهدات مسکن عمل نکردند/ ۳۶۰ همت جریمه هنوز وصول نشده است + فیلم
پرداخت ۱۵ میلیارد تومان پاداش به گزارش‌دهندگان استخراج غیرمجاز رمزارز/ افزایش پاداش در راه است؟
۳۶ همت برای تأمین زیرساخت‌های مسکن اختصاص یافت
متقاضیان خرید شمش طلا مرکز مبادله فقط تا امشب برای واریز وجه فرصت دارند
شمار عرضه‌کنندگان برق در بورس انرژی از ۱۳۰۰ بازیگر گذشت؛ افزایش بیش از ۹ برابری در کمتر از سه سال
شناسایی ۵۰۰ همت دارایی مازاد دولت/ نخستین صندوق مولدسازی املاک در آستانه تشکیل
نرخ انواع ارز ۱۱ آبان در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
کشاورزان از دپوی محصولات برداشت شده اجتناب کنند
سهام بنیادی در کانون توجه؛ بازار سرمایه آماده بازگشت است؟
وزیر راه و شهرسازی:بلاتکلیفی پروژه‌های مسکن حمایتی باید برطرف شود
مدیران باید علت بلاتکلیفی متقاضیان مسکن را مشخص کنند
واردات برق؛ راهکار تازه برای صنایع جهت عبور از محدودیت‌های انرژی
ایران مستندات حملات به بنادر را به آیمو ارائه کرد
یکسان‌سازی نرخ آرد و گندم راهکاری برای ایجاد رقابت
قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ ۶۵۰ هزار تومان است
اثر قطعی برق چاه‌های کشاورزی بر تولید محصولات اساسی چقدر است؟
هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق شفاف‌سازی شد/ ۹۰ درصد مشترکان فقط ۷ تا ۲۲ هزار تومان می‌پردازند
بارش در نواحی مرکز و غرب کشور ادامه دارد