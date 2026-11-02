رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت از شناسایی ۳ هزار و ۳۲۰ پلاک ملکی مازاد در سراسر کشور به ارزش برآوردی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - امیررحیمی رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت در رادیو اقتصاد با اشاره به آخرین اقدامات دولت برای فعال‌سازی دارایی‌های بلااستفاده اظهار کرد: بخش قابل توجهی از املاک و دارایی‌های دولتی که طی سال‌های گذشته مازاد اعلام شده‌اند، همچنان بدون استفاده باقی مانده‌اند؛ از این رو، تشکیل صندوق املاک و مستغلات یکی از راهکارهای تأمین مالی از محل این دارایی‌ها به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تشکیل نخستین صندوق مولدسازی در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: مراحل نهایی تشکیل این صندوق در حال انجام است و دارایی‌های مازاد مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه، از جمله سازمان امور مالیاتی و گمرک، برای ورود به صندوق معرفی و در حال بررسی هستند.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد اموال و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی در سامانه‌های مربوط ثبت شده است، گفت: از ابتدای فعالیت این مرکز تاکنون ۳ هزار و ۳۲۰ پلاک ملکی در کشور به‌عنوان دارایی مازاد شناسایی شده که ارزش برآوردی آنها به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

امیررحیمی ادامه داد: از مجموع املاک شناسایی‌شده، برای ۸۵۹ پلاک مصوبه قیمت‌گذاری صادر شده که ارزش آنها حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین ۱۹۱ پلاک نیز وارد مرحله نهایی واگذاری شده‌اند.

وی درباره عملکرد مالی مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت تصریح کرد: عملکرد این مرکز از ابتدای فعالیت تاکنون به حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است و در دو ماه اخیر نیز ۳۳ هزار میلیارد تومان منابع از محل مولدسازی دارایی‌ها به خزانه واریز شده است.

رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از ابزارهای نوین مالی در فرآیند مولدسازی خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌ها، واحدی‌سازی املاک و توکنایز کردن دارایی‌ها می‌توان زمینه مشارکت گسترده‌تر مردم در سرمایه‌گذاری روی املاک ارزشمند دولتی را فراهم کرد.

 

 

برچسب ها: مولد سازی ، اموال دولت
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