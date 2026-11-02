آتلانتیک گزارش داد ترامپ که جنگ با ایران را عامل بن‌بست سیاسی خود می‌داند، به‌دنبال قربانی کردن مقام‌هایی است که وعده پیروزی سریع را به او داده بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجله آمریکایی «آتلانتیک» به نقل از مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ادعا کرد که دور جدیدی از حملات علیه ایران ممکن است مدت کوتاهی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آغاز شود.

این مجله به نقل از مشاوران ترامپ که خارج از دولت فعالیت می‌کنند، افزود که رئیس‌جمهور آمریکا پرس‌وجو درباره عملکرد «پیت هگست»، وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ معمولا پیش از اتخاذ تصمیم درباره انتصاب یا برکناری مقام‌های دولتی، نظر گروهی از دوستان خود در خارج از دولت را جویا می‌شود؛ گروهی که به‌طور غیررسمی از آن با عنوان «دولت آشپزخانه‌ای» یاد می‌شود.

آتلانتیک به نقل از افراد نزدیک به ترامپ نوشت که وزیر جنگ آمریکا درباره واقعیت وضعیت میدانی جنگ صراحت لازم را نداشته است. یکی از مشاوران خارج از دولت نیز هگست را فردی توصیف کرد که در گفتن آنچه ترامپ مایل به شنیدنش است، مهارت دارد.

در مقابل، سخنگوی وزارت جنگ آمریکا در گفت‌و‌گو با این مجله ادعا کرد که هگست همواره تصویر کامل عملیاتی را در اختیار رئیس‌جمهور و مقام‌های ارشد کاخ سفید قرار می‌دهد و هرگونه ادعای خلاف این موضوع «کذب» است.

در همین زمینه، آتلانتیک به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ترامپ با خشم از اینکه پیام‌هایش به مخاطبان نمی‌رسد و تاثیر مورد نظر را ایجاد نمی‌کند، ابراز نارضایتی کرده است. به گفته این مقام‌ها، او اکنون معتقد است جنگ با ایران بخشی از مسئولیت بن‌بست سیاسی‌اش را بر عهده دارد.

این مجله افزود که رئیس‌جمهور آمریکا در جست‌وجوی یک قربانی برای مقصر جلوه دادن است و تمرکز خود را بر مقام‌هایی گذاشته که به او اطمینان داده بودند جنگ با ایران سریع و قاطع خواهد بود.

همچنین مقام‌هایی در وزارت جنگ آمریکا به آتلانتیک گفته‌اند گزینه‌های نظامی مطرح‌شده پیش روی ترامپ، مجموعه‌ای از انتخاب‌های دشوار و نامطلوب است که به او امکان می‌دهد دستور حملاتی را صادر کند که چند ساعت، چند روز یا حتی چند هفته ادامه داشته باشند.

آتلانتیک به نقل از افراد نزدیک به رئیس‌جمهور آمریکا در پایان گزارش داد که این امیدواری وجود دارد که صرف تهدید ایران به حملات نظامی، تهران را به بازگشت به میز مذاکرات وادار کند.

منبع: النشره

برچسب ها: جنگ با ایران ، دونالد ترامپ ، شکست ترامپ
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