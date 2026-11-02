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میراث ناملموس ایلام در مسیر جهانی شدن + فیلم

معاون میراث فرهنگی ایلام از پیگیری ثبت جهانی ۱۶ اثر ناملموس این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رائد ناصری‌فر معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: آوای باستانی خوره، دوزله‌نوازی، مهارت بافت گلیم نقش برجسته، مراسم سنتی چمر، پخت نان ساجی و برداشت سنتی نمک از جمله آثاری هستند که برای ثبت جهانی آنها مکاتبات لازم با وزارت میراث فرهنگی انجام شده است.

وی افزود: تاکنون ۸۲ اثر ناملموس استان ایلام در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

ثبت جهانی این آثار می‌تواند به معرفی فرهنگ و هویت بومی ایلام در سطح بین‌المللی و حفظ میراث ارزشمند این استان کمک کند.

 

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