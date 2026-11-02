میراث ناملموس ایلام در مسیر جهانی شدن + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رائد ناصری‌فر معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: آوای باستانی خوره، دوزله‌نوازی، مهارت بافت گلیم نقش برجسته، مراسم سنتی چمر، پخت نان ساجی و برداشت سنتی نمک از جمله آثاری هستند که برای ثبت جهانی آنها مکاتبات لازم با وزارت میراث فرهنگی انجام شده است.

وی افزود: تاکنون ۸۲ اثر ناملموس استان ایلام در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.



ثبت جهانی این آثار می‌تواند به معرفی فرهنگ و هویت بومی ایلام در سطح بین‌المللی و حفظ میراث ارزشمند این استان کمک کند.