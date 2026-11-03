باشگاه خبرنگاران جوان- مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درمورد میزان مصرف آب در محصولات کشاورزی گفت: هیچ کدام از محصولات زراعی پرآب‌بر نیستند. یعنی هندوانه که زمانی به آب‌بری بالا معروف بود الان در سطح همه محصولات کشاورزی و دامی است. زیرا کمترین میزان آب را مصرف می‌کند و دلیلش هم، روش‌های جدید است که ما از آبیاری قطره‌ای برای این منظور استفاده می‌کنیم.

آنجفی ادامه داد: امسال، در زمینه محصول حبوبات، رکورد تاریخی را داشتیم و ۸۵۰ هزار تن حبوبات تولید کردیم که بخشی از آن، از طرح دیم‌زارها تولید شد و در گذشته، اعلام می‌کردیم که برای تولید لوبیا، ۱۶ هزار متر مکعب در هر هکتار آب مصرف می‌شد، امّا در حال حاضر، همان میزان با رکوردهای حدود ۴ هزار متر مکعب تولید شده و مصرف یک چهارم شده است. در نتیجه، بنده خیلی اصرار دارم که حتماً به مردم گفته شود آب در بخش کشاورزی هدر نمی‌رود. زیرا شاید بتوان گفت که کشاورزی بیشترین مصرف آب را داشته باشد، امّا هدررفت ندارد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: شاید تا حدی، ما از آن چیزی که در زمینه کشاورزی دنیا به‌روز است فاصله داشته باشیم، امّا تحولات شگرفی در بخش کشاورزی کشور رخ داده است که به طور مثال؛ می‌توان به سمپاشی‌ها اشاره کرد که در حال حاضر، خدمات اینچنینی را به کشورهای دیگر صادر می‌کنیم و درمورد بخش دیم‌زارها بگویم که بیش از ۸ هزار دستگاه ادوات مدرن کشاورزی - حفاظتی توزیع شده است و بدون شک، نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دیده می‌شود و در کشور مشهود است و با وجود همه مشکلاتی که ما در یکی دو سال گذشته پشت سر گذاشته‌ایم، امّا خوشبختانه، بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، بخش کشاورزی تنها بخشی بوده است که با ۲.۳ درصد رشد مثبت روبه‌رو بوده است و این نشان می‌دهد که ظرفیت در بخش کشاورزی به اندازه‌ای است که اگر توجه کافی به آن شود، می‌تواند در کشور منشأ اثر باشد که هست.

آنجفی ادامه داد: امسال، برنامه بذر به طور کامل محقق شده است و حدود ۵۰۰ هزار تن بذر گواهی شده صاحب برچسب را در سراسر کشور توزیع می‌کنیم و خوشبختانه، استقبال خوب است و در یکی دو سال گذشته، تبادل رقم نیز، با برخی از کشورهای هدف داشته‌ایم و بخش خصوصی بسیار فعال شده است. زیرا قبلاً به طور کامل دولت این خدمات را انجام می‌داد و در طرح دیم‌زارها، ما ارقام متعددی را داریم و در حال حاضر، حدود ۱۹۰ رقم گندم فقط دیم آبی را در کشور کشت می‌کنیم. یعنی برای هر اقلیمی بذر مناسب خودش را توزیع می‌کنیم و مشکلی برای تأمین بذر نداریم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: بر اساس داده‌های هواشناسی و الگوی کشت، حدود ۳۵ درصد از سال گذشته در این تاریخ، سطوح زیر کشت ما بیشتر است و این نشان می‌دهد که هشدارها جدی گرفته شده‌اند و ما تاریخ کاشتمان را جلو برده‌ایم؛ به طوری‌که هنگام بارندگی‌ها بتوانیم بیشترین استفاده را از آب حاصل از بارندگی‌ها داشته باشیم و بتوانیم سطح سبز خوبی را برای پاییز ایجاد کنیم.