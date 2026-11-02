تینا آخوندتبار، بازیگر و بوکسور ایرانی به دلیل مثبت شدن تست دوپینگ با محرومیت سه ساله مواجه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پونه آخوندتبار (تینا)، بوکسور کشورمان، به دنبال مثبت شدن آزمایش دوپینگ در رقابت‌های شب قهرمانان بوکس IBA در دبی و پذیرش تخلف، از سوی آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ (ITA) با محرومیت سه‌ساله روبه‌رو شد.

بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی مبارزه با دوپینگ (ITA) به نمایندگی از فدراسیون جهانی بوکس (IBA)، نمونه اخذشده از پونه آخوندتبار در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۳ (۶ دسامبر ۲۰۲۴) در جریان رقابت‌های شب قهرمانان بوکس IBA در دبی، حاوی ماده ممنوعه «کلن‌بوترول» بوده است که مصرف آن در داخل و خارج از مسابقات ممنوع است.

این ورزشکار درخواست آزمایش نمونه B را ارائه نکرد و با پذیرش تخلف و پیامد‌های آن، پرونده را از طریق توافق مختومه کرد. با توجه به پذیرش زودهنگام تخلف و تخفیف یک‌ساله در مجازات، محرومیت سه‌ساله‌ای از تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۳ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۶ برای وی در نظر گرفته شد.

همچنین تمامی نتایج، مدال‌ها، امتیازات و جوایز این بوکسور در مسابقات دبی ۲۰۲۴ و همچنین نتایج انفرادی وی از تاریخ نمونه‌گیری تاکنون باطل اعلام شد. این حکم مطابق مقررات فدراسیون جهانی بوکس، در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) قابل تجدیدنظرخواهی است.

منبع:خبر ورزشی 

برچسب ها: تینا آخوندتبار ، بوکس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
به نظر میاد خوده نویسنده ی این گزارش هم خورده حساب شخصی با ایشان داشتند که در سرتیتر خبر اینقدر غیر حرفه ای و با کنایه جملاتشون رو انتخاب کردن .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
این سلبریتی ها به سینما گند زدن حالا اومده میخواد به ورزش هم گند بزنه🤭🤭🤭😃
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