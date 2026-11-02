دبیر جامعه روحانیت شیراز، تأکید کرد: حضور هوشمندانه و پیش‌دستانه در میدان نبرد اراده‌ها، دلگرمی مدافعان امنیت و نماد شکست‌ناپذیری جبهه ولایت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سید محی‌الدین طاهری شیرازی، تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) و دبیر جامعه روحانیت شیراز، در دیدار با مسئولان مواکب، تجمعات شبانه و کاروان‌های خودرویی بلوار مدرس (مسیر میدان الله تا ولیعصر)، بر ضرورت حفظ انسجام، وحدت و استمرار حرکت‌های مردمی در حمایت از نظام اسلامی و رهبری تأکید کرد.

او ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مسئولان مواکب و مجموعه‌های مردمی، این حرکت‌ها را جلوه‌ای از بصیرت، همبستگی و تبعیت مردم از رهبری دانست.

طاهری با اشاره به سابقه حرکت‌های بزرگ مردمی در تاریخ، به مقایسه راهپیمایی طولانی نیرو‌های انقلابی چین در دوران مائو با حضور گسترده و مستمر مردم ایران در صحنه‌های مختلف پرداخت و اظهار داشت: آنچه امروز در کشور شاهد آن هستیم، حضور میلیونی مردم در تجمعات و راهپیمایی‌های شبانه است که نشان‌دهنده عمق اعتقاد، وفاداری و پایبندی ملت ایران به دین، نظام اسلامی و رهبری است.

تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) با اشاره به حرکت ارزشمند زنجیره انسانی به طول حدود هفت کیلومتر در بلوار مدرس شیراز، این اقدام را حرکتی کم‌نظیر و شایسته تقدیر دانست و افزود: این حرکت بزرگ، نشان‌دهنده روحیه همدلی، اتحاد و تبعیت مردم از آرمان‌های انقلاب اسلامی است و باید خداوند متعال را به‌خاطر چنین توفیقی شکرگزار بود.

او با بیان روایتی از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «الدالّ علی الخیر کفاعله» (راهنمایی‌کننده به کار خیر، همانند انجام‌دهنده آن است)، خطاب به مسئولان و فعالان این حرکت‌ها گفت: شما علاوه بر اجر فعالیت خود، در ثواب حضور و مشارکت مردمی که با دعوت و هدایت شما در این مسیر قدم برداشته‌اند نیز سهیم هستید.

طاهری همچنین با یادآوری خاطره حضور کاروان پیاده مردم شیراز در مسیر تهران، پس از رحلت حضرت امام خمینی (ره)، اظهار داشت: جمعی از مردم شیراز در آن مقطع، حدود بیست روز مسیر شیراز تا تهران را برای تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و شرکت در مراسم چهلم امام راحل طی کردند که این حضور، جلوه‌ای از پیشگامی مردم فارس در عرصه‌های انقلابی بود.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی و انسجام جبهه مردمی، تصریح کرد: امروز باید با روحیه‌ای پیش‌دستانه، منسجم و متحد در میدان حضور داشته باشیم و زمینه دلگرمی و پشتیبانی از نیرو‌های مدافع کشور را فراهم کنیم. حضور مردم و حمایت آنان، پشتوانه‌ای ارزشمند برای اقتدار کشور و نیرو‌های مسلح است.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، به‌ویژه یوم‌الله ۱۳ آبان و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، خواستار استمرار و تقویت حضور مردم در صحنه شد و خاطرنشان کرد: حرکت‌های مردمی نباید به یک نقطه یا یک مناسبت محدود شود، بلکه باید در مناسبت‌های مختلف با انسجام و قدرت بیشتری ادامه یابد.

او با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از ولایت، تأکید کرد: پیروی از مکتب حضرت زهرا (س) به معنای ایستادگی در مسیر ولایت و دفاع از ارزش‌های اسلامی است و همه ما باید در این مسیر ثابت‌قدم باشیم.

طاهری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی نهایی ملت ایران، تأکید کرد: وحدت، همدلی، حضور آگاهانه مردم و تبعیت از رهبری، از مهم‌ترین عوامل اقتدار و سربلندی جمهوری اسلامی ایران است و این مسیر باید با قدرت و استواری ادامه پیدا کند.

برچسب ها: دبیر جامعه روحانیت شیراز ، حضور میلیونی مردم ، انسجام
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