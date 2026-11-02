باشگاه خبرنگاران جوان – با موافقت اداره کل امور پایگاه‌های معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه‌اندازی «پایگاه ملی محوطه باستانی مارلیک» و استقرار زیرساخت‌های اداری و علمی آن به‌طور رسمی در دستور کار اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان قرار گرفت.

یوسف سلمانخواه، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان در تشریح اهداف راه‌اندازی این پایگاه گفت: پیرو هماهنگی‌های صورت‌گرفته و با توجه به اهمیت بی‌نظیر محوطه تاریخی مارلیک و پیش خواست (پروپوزال) مدون ارائه‌شده از سوی استان، ایجاد پایگاه ملی مارلیک آغاز شد تا حفاظت یکپارچه، مدیریت علمی نوین و سامان‌دهی ساختاریافته فعالیت‌های پژوهشی در این محوطه ارزشمند با شتاب بیشتری دنبال شود.

او با تأکید بر ظرفیت‌های برجسته این محوطه باستانی افزود: دره گوهررود مارلیک با دارا بودن مجموعه‌ای از محوطه‌های استقراری و گورستانی متعدد، به همراه میراث طبیعی پیرامونی، ظرفیت و شایستگی بالایی برای ثبت در فهرست میراث جهانی دارد؛ لذا با استقرار رسمی پایگاه پژوهشی مارلیک، الزامات علمی، حفاظتی و زیرساختی در راستای دستیابی به این مهم بیش از پیش فراهم خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان گیلان، تمرکز و نظارت اختصاصی بر طرح‌های پژوهشی، صیانت دقیق از عرصه و حریم محوطه و اجرای موشکافانه ضوابط حفاظتی را از دیگر اهداف کلیدی این اقدام برشمرد و تصریح کرد: یکی از رویکرد‌های اصلی این پایگاه، فراهم‌سازی بستر مناسب برای مشارکت همگانی، به ویژه بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند سمن‌ها، انجمن‌های میراث فرهنگی و جوامع محلی در صیانت از این مواریث گرانبها است.

سلمانخواه پایگاه ملی مارلیک را به عنوان مرجع رسمی و تخصصی هماهنگی طرح‌های پژوهشی، آموزشی و معرفی عمومی محوطه توصیف کرد و گفت: با راه‌اندازی این پایگاه، انتظار می‌رود روند حفاظت، پایش و مدیریت محوطه مارلیک وارد مرحله نوین و ساختاریافته‌ای شود تا با برنامه‌ریزی بلندمدت، صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن تضمین شده و مسیر‌ها برای ثبت جهانی این محوطه تاریخی هموارتر شود.

منبع: میراث آریا