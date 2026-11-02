باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو متهم سابقه‌دار پس از تعقیب و گریز با مأموران در بزرگراه تهران–ساوه خبر داد. به گفته پلیس، متهمان با خودرویی دارای پلاک جعلی تردد می‌کردند و پس از بی‌توجهی به فرمان ایست، با رفتار‌های پرخطر جان شهروندان و رانندگان عبوری را به خطر انداختند.

آغاز تعقیب پس از مشاهده خودروی مشکوک

به گفته سرهنگ مرتضی ایمانی، مأموران گشت پلیس آگاهی هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ با چند سرنشین مشکوک شدند. بررسی پلاک خودرو نشان داد شماره نصب‌شده با مشخصات وسیله نقلیه مطابقت ندارد.

مأموران با استفاده از علائم هشداردهنده و بلندگو دستور توقف دادند، اما راننده بدون توجه به فرمان پلیس به فرار ادامه داد.

پایان تعقیب با تیراندازی مأموران

بر اساس اعلام پلیس، راننده در جریان فرار با حرکات خطرناک و پرتاب برخی ابزار‌ها به سمت خودروی مأموران، موجب به خطر افتادن امنیت خودرو‌های عبوری شد. مأموران نیز برای متوقف کردن خودرو و با رعایت ضوابط قانونی به‌کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی کردند.

در ادامه تعقیب و گریز، دو نفر از سرنشینان خودرو از آن خارج شدند که مأموران یکی از آنان را دستگیر کردند. راننده نیز پس از ادامه فرار و رها کردن خودرو به دلیل بروز نقص فنی، با تعقیب مأموران بازداشت شد.

کشف پلاک جعلی و وسایل مشکوک

سرهنگ ایمانی با اشاره به سوابق کیفری دو متهم گفت بررسی‌های اولیه نشان داده است آنان پیش‌تر در پرونده‌هایی از جمله سرقت منزل سابقه داشته‌اند.

در بازرسی از خودروی توقیفی نیز مشخص شد پلاک اصلی با پلاکی جعلی پوشانده شده است. همچنین تعدادی وسایل و اقلام مشکوک از جمله بی‌سیم دستی، کلید، ابزار، کلاه، ماسک و حروف و اعداد مورد استفاده برای تغییر پلاک کشف شد.

ادامه تحقیقات در پلیس آگاهی

دو متهم به همراه خودروی توقیفی برای انجام تحقیقات تخصصی و بررسی احتمال ارتباط با سایر سرقت‌ها به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.