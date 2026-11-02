باشگاه خبرنگاران جوان - با نزدیک‌شدن به روز‌های سرد سال، مدیریت مصرف گاز در لرستان وارد مرحله تازه‌ای شده‌است. در این مرحله تأمین گرمایش خانوارها، حفظ فعالیت واحد‌های تولیدی و خدماتی و جلوگیری از اختلال در بخش کشاورزی باید هم‌زمان دنبال شود.

پنجمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی نیز با محور بررسی تمهیدات مقابله با ناترازی احتمالی گاز برگزار شد و مجموعه‌ای از تصمیم‌ها درباره نحوه مدیریت مصرف، تأمین سوخت جایگزین و نظارت بر تأسیسات گرمایشی در آن به تصویب رسیده‌است.

آنچه از مصوبات این جلسه برمی‌آید، اولویت‌دادن به تأمین گاز بخش خانگی در صورت بروز محدودیت در شبکه است؛ به‌طوری‌که سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان از تأکید اعضای کارگروه بر جلوگیری از قطع گاز خانوار‌ها تا حد امکان خبر داده‌است.

احسان کرم‌زاده، با تشریح مصوبات پنجمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی اظهار کرده که در این نشست بر حفظ پایداری گازرسانی به بخش خانگی و مدیریت محدودیت‌های احتمالی در بخش صنعت تأکید شده‌است.

او از تأکید کارگروه بر ذخیره‌سازی و تأمین نفت سفید، نفت‌گاز و نفت کوره برای این بخش‌ها خبر داده و اعلام کرده‌است شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف شده هماهنگی‌های لازم را برای تأمین سوخت مورد نیاز انجام دهد.

اکنون سازمان جهاد کشاورزی لرستان با همکاری شرکت گاز باید بازدید‌های مشترکی از گلخانه‌ها و مرغداری‌ها انجام دهد تا میزان مصرف انرژی، وضعیت تجهیزات گرمایشی و نیاز واقعی این واحد‌ها به سوخت جایگزین بررسی شود.

تشکیل تیمی متشکل از نمایندگان استانداری، شرکت گاز، اداره‌کل استاندارد، سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفته‌است.

در کنار تأمین سوخت جایگزین، طرح دوگانه‌سوز کردن بخاری‌ها نیز از دیگر محور‌های مورد تأکید کارگروه بوده‌است. کرم‌زاده با اشاره به اینکه وضعیت لرستان در این زمینه نسبت به میانگین کشوری مطلوب ارزیابی شده، از تصمیم برای ادامه این طرح خبر داده‌است.

مسئله مدیریت مصرف گاز در لرستان البته پیش از برگزاری این جلسه نیز مطرح شده بود. در شهریورماه امسال، مدیرعامل شرکت گاز درباره احتمال تشدید فشار بر شبکه گازرسانی در فصل سرد هشدار داده و بر ضرورت تأمین سوخت دوم برای صنایع، واحد‌های کشاورزی و سایر مصرف‌کنندگان عمده تأکید کرده بود.

ابعاد مسئله در سطح ملی نیز نشان می‌دهد نگرانی از ناترازی احتمالی صرفاً به پیش‌بینی‌های استانی محدود نیست. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در دهم آبان‌ماه، میزان ناترازی گاز در زمان اوج مصرف را حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز اعلام کرد‌ه‌است.

به گفته او، از مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید ازدست‌رفته پس از آسیب به تأسیسات چهار پالایشگاه، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب به چرخه تولید بازگشته و همچنان ۱۳۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت در دسترس نیست.

برنامه جدید لرستان نیز در همین چارچوب قابل‌بررسی است؛ این برنامه از یک سو بر حفظ گازرسانی به خانوار‌ها تأکید دارد و از سوی دیگر، تلاش می‌کند با پیش‌بینی سوخت دوم، دوگانه‌سوز کردن بخاری‌ها، توزیع تجهیزات پربازده و نظارت بر موتورخانه‌ها، فشار مصرف را مدیریت کند.

منبع: استانداری لرستان